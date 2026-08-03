Nach einem Jahr zeigt sich Jennifer Garner wieder mit John

Lange war es still um Jennifer Garner (54) und ihren Freund John Miller – nun sind die beiden erstmals seit über einem Jahr wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Die Schauspielerin und der Unternehmer wurden am Sonntagabend bei einem romantischen Date in Santa Monica, Kalifornien, gesichtet. Fotos der Daily Mail zeigen Jennifer gut gelaunt und eng an der Seite von John, als die beiden entspannt durch die Straßen schlenderten und sich anschließend auf den Weg zum gehobenen italienischen Restaurant Fia machten. Dabei legte die Schauspielerin liebevoll eine Hand auf den Rücken ihres Partners – ein Bild, das Gerüchten über ein mögliches Liebesaus vorerst den Wind aus den Segeln nimmt.

Zuletzt waren Jennifer und John im Juli 2025 gemeinsam bei einem Ausflug gesehen worden, bevor sie im Dezember kurz für einen Weihnachtsgeschenke-Tausch zusammentrafen. Danach war das Paar komplett von der Bildfläche verschwunden, was Spekulationen über den Stand ihrer Beziehung angeheizt hatte. Dem Auftritt in Santa Monica nach zu urteilen, scheinen die beiden jedoch bestens miteinander auszukommen. Jennifer trug dabei lässig einen hellgrauen Pullover, kombiniert mit weißer Cropped-Jeans und weißen Sneakern, während John in einem olivfarbenen Hemd und Acid-Wash-Jeans an ihrer Seite war.

Jennifer und John sind seit 2018 ein Paar – drei Jahre nach ihrer Trennung von Ex-Mann Ben Affleck (53), mit dem sie die gemeinsamen Kinder Violet, Fin und Samuel hat. Obwohl die beiden sich im Jahr 2020 kurzzeitig getrennt hatten, fanden sie offenbar wieder zueinander und halten ihr Liebesleben seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. John, ein Absolvent der Stanford Law School, ist als Chairman und CEO von CaliGroup tätig und hält sich abseits seiner beruflichen Erfolge eher im Hintergrund. Neben seinem Job widmet er sich dem gemeinsamen Co-Parenting seiner zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Caroline Campbell. Laut einem Insider, der im Mai 2025 gegenüber Us Weekly sprach, soll John zeitweise sogar bei Jennifer eingezogen sein: "John lebt im Grunde bei Jennifer", hieß es damals, wenn auch nur "auf Teilzeit-Basis".

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Emma McIntyre/Getty Images for Daily Front Row, ZUMA Press / MEGA Collage: Jennifer Garner und John Miller

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Getty Images Jennifer Garner, November 2024

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Getty Images, MEGA Jennifer Garner und John Miller