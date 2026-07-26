Jennifer Garner verrät ihr Geheimnis für echte Freundschaft

Ab dem 25. Juli ist Jennifer Garner (54) in der Sky-Serie "The Five-Star Weekend" zu sehen. Die Schauspielerin spielt darin Hollis Shaw, eine Frau, die nach dem Tod ihres Mannes Halt bei ihren engsten Freundinnen sucht. Die neue Dramaserie basiert auf dem Bestsellerroman von Elin Hilderbrand. Im Interview mit der Schweizer Illustrierten schwärmt Jennifer nun von der Rolle und davon, was sie ihr bedeutet: "Ich wäre ehrlich gesagt richtig wütend gewesen, wenn jemand anderes diese Rolle gespielt hätte", gesteht sie lachend und ergänzt: "Es fühlte sich an, als wäre sie für mich geschrieben worden."

Gerade die Dynamik zwischen den Frauen am Set habe sie begeistert. "Was für eine Liebesgeschichte das zwischen uns wurde", schwärmt sie über die Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen. Wie Blick berichtet, verstanden sich die Frauen sogar so gut, dass die Regieassistenten sie "regelrecht zurück ans Set beordern" mussten, weil sie sich in tiefen Gesprächen verloren hatten. Auch im echten Leben lebt Jennifer diese Werte: Zu ihrem engsten Freundeskreis gehören Weggefährtinnen aus der Schulzeit, dem College und ihrer Zeit als Mutter. "Jede kennt einen anderen Teil von mir", verrät sie.

Für eine echte "Fünf-Sterne-Freundschaft" brauche es laut Jennifer vor allem drei Dinge: Humor, Ehrlichkeit und gegenseitiges Wohlwollen. Der Schweizer Illustrierten verrät die Schauspielerin: "Man muss ehrlich zueinander sein und Verständnis dafür haben, dass das Leben manchmal chaotisch wird." Ihr persönlicher Freundschaftstipp ist dabei denkbar einfach: An stressigen Tagen greife sie zum Telefon und tausche sich mit ihren Freundinnen in einem kurzen "Sieben-Minuten-Update" aus. "Dann reden wir in einem irren Tempo, erzählen uns alles Wichtige und legen mit einem 'Ich hab dich lieb!' wieder auf", erzählt Jennifer.

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Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

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Getty Images Jennifer Garner im Mai 2025

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Imago Jennifer Garner vor dem "Late Show with Stephen Colbert" Studio in New York