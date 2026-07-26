Diese besondere Nähe verband Ex Jen mit Ben Afflecks Mutter

Traurige Nachrichten aus dem Umfeld von Ben Affleck (53): Seine Mutter Chris Anne ist im Alter von 83 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Die frühere Lehrerin hinterlässt neben Ben und seinem Bruder Casey (50) fünf Enkelkinder. Auch Jennifer Garner (54) trifft der Verlust schwer. Die Schauspielerin hatte trotz ihrer Scheidung von Ben eine enge Verbindung zu der Familienmatriarchin. Noch im vergangenen Jahr sollen Ben, seine Mutter und Jennifer gemeinsam Thanksgiving bei der Schauspielerin gefeiert haben, berichtete unter anderem die Zeitung Daily Mail. Immer wieder wurden Chris Anne und Jennifer zudem bei Spaziergängen in Los Angeles gesehen – Seite an Seite, lachend und vertraut wie Mutter und Tochter.

Jennifers Verbindung zu ihrer Ex-Schwiegermutter hielt auch in schwierigen Zeiten stand. Als Ben 2018 in einer Reha-Einrichtung in Malibu behandelt wurde, zog Chris Anne vorübergehend zu Jennifer und deren Kindern. 2024 besuchten Ben, seine Mutter und Jennifer zudem gemeinsam ein Basketballspiel von Sohn Samuel. Dabei wurde Chris Anne fotografiert, wie sie Jennifer liebevoll am Arm berührte und sie anlächelte. Ben hatte seine Ex und seine Mutter stets in einem Atemzug gelobt. "Jen ist eine Superheldin als Mutter. Sie ist eine unglaubliche Mutter und ich bin wirklich froh, sie als Partnerin bei der Kindererziehung zu haben", sagte er einst gegenüber E! News. 2019 widmete er beiden Frauen gemeinsam einen Muttertagspost auf Instagram und schrieb: "Frohen Muttertag an die zwei unglaublichen Mütter, die mir die Bedeutung von Liebe gezeigt haben."

Chris Anne, 1942 in New York City geboren, war nicht nur Mutter zweier bekannter Schauspieler, sondern auch eine engagierte Lehrerin und Aktivistin. Sie studierte an der Harvard University und unterrichtete anschließend 35 Jahre lang an öffentlichen Schulen, bevor sie 2008 in Rente ging. In den 1960er Jahren reiste sie in den Süden der USA, um sich für die Bürgerrechtsbewegung einzusetzen. Auch ihren Söhnen öffnete sie früh Türen: Eine ihrer Kommilitoninnen aus Harvard-Zeiten war Casting-Direktorin und half dem jungen Ben bei seinen ersten Auditions. 1998 begleitete Chris Anne Ben zur Oscar-Verleihung, als er gemeinsam mit Matt Damon (55) den Preis für das beste Originaldrehbuch für "Good Will Hunting" gewann. Ihr letzter großer Wunsch war es, die Schulabschlussfeier ihres Enkels zu erleben – was ihr noch vergönnt war. Sie starb zwei Tage danach im Schlaf.

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Imago Jennifer Garner vor dem "Late Show with Stephen Colbert" Studio in New York

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

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Imago Jennifer Garner mit ihren Kids Violet Affleck und Samuel Affleck in Los Angeles, 2024