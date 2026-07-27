J.Lo: Ex-Mann nennt Ehe mit Ben Affleck "PR-Gag"

Jennifer Lopez (57) muss sich scharfe Kritik von ihrem ersten Ex-Mann gefallen lassen. Ojani Noa (52), mit dem die Sängerin 1997 nach einer kurzen Romanze den Bund der Ehe schloss und sich bereits ein Jahr später wieder scheiden ließ, hat gegenüber The Sun kräftig ausgeteilt. Sein härtester Vorwurf: Die Ehe von Jennifer mit Ben Affleck (53), die 2022 geschlossen und 2024 wieder geschieden wurde, sei nichts anderes als "ein PR-Gag" gewesen. "Sie brauchte Menschen, die wieder über sie reden", so Ojani.

Im weiteren Gespräch blickte Ojani auf die frühe Zeit mit Jennifer zurück und beschrieb sie als "eine süße, naive junge Frau". Außerdem behauptete er, sie sei damals unsicher gewesen, vor allem mit Blick auf ihre Schauspielkarriere. Noch schärfer wurden seine Aussagen, als er Jennifer als Hochstaplerin bezeichnete. Seine Aussage bezog sich offenbar darauf, dass er ihr öffentliches Bild als Mädchen aus der Arbeiterklasse als nicht authentisch empfindet. "Mit 18 arbeitete sie bereits an einer Fernsehsendung", sagte er und fügte hinzu: "Sie hatte Geld und ihre Mutter war Lehrerin. Sie ist eine Betrügerin."

Zuvor packte Ojani bereits über das Ende ihrer Ehe aus: Er behauptet, Jennifer habe ihn mit Rapper Sean "Diddy" Combs (56) betrogen. Für Jennifer ist es nicht die erste Ehe, die in der Öffentlichkeit breit diskutiert wird. Die Musikerin war insgesamt viermal verheiratet. Nach Ojani folgte die Ehe mit Cris Judd, später heiratete sie Marc Anthony (57). Mit Marc bekam Jennifer 2008 die Zwillinge Max und Emme, die Ehe hielt bis 2014 und war damit ihre bislang längste. Auch ihre Beziehung mit Ben hatte schon eine lange Vorgeschichte, weil die beiden bereits Jahre vor ihrem Comeback als Paar verlobt gewesen waren. Privat galt Jennifer in Berichten aus ihrem Umfeld zuletzt immer wieder als hoffnungsvolle Romantikerin, die trotz mehrerer Trennungen nicht mit der Liebe abgeschlossen haben soll.

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

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Getty Images Ojani Noa, 2023

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Getty Images Jennifer Lopez und Puffy Combs (heute P. Diddy) bei den MTV Video Music Awards 2000 in New York