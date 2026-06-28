Heimlich im Freibad gefilmt: Streamerin Fibii zeigt Täter an

Twitch-Streamerin Fibii (20) muss nach ihrem jüngsten Freibadbesuch eine extrem unangenehme Erfahrung verarbeiten: Die Influencerin wurde dort nach eigenen Angaben heimlich gefilmt – ein digitaler Übergriff im privaten Raum, der prompt ungefragt auf TikTok landete und dort reichlich geklickt wurde. In ihrer Instagram-Story meldete sich Fibii nun zu Wort und machte unmissverständlich klar, wie sehr sie dieser Vorfall verletzt hat. Ihre Forderung ist so simpel wie fundamental: mehr Respekt im Umgang miteinander. Für die heimlichen Filmer dürfte die Aktion zudem ein juristisches Nachspiel haben – die Streamerin kündigte an, Anzeige zu erstatten.

Der Appell in ihrer Story liest sich wie ein dringend notwendiger Knigge-Kurs für das Smartphone-Zeitalter: Man möge sie – und jeden anderen Menschen auch – gefälligst erst fragen, bevor die Kamera läuft. Fibii betonte laut Comischau zwar, dass sie ihre Worte nicht im bösen Ton verstanden wissen will, wünscht sich für die Zukunft aber schlichtweg mehr Rücksichtnahme. Der Vorfall hinterlässt Spuren: Laut eigener Aussage bereue sie es inzwischen sogar, überhaupt den Schritt ins Freibad gewagt zu haben. Unter dem Clip entbrannte derweil die erwartbare, aber deshalb nicht minder anstrengende Debatte: Während einige Nutzer das Ganze mit der zynischen Begründung abtaten, im Freibad sehe einen schließlich ohnehin jeder, hielten andere vehement dagegen. Ihr Einwand: Auch wer in der Öffentlichkeit steht, hat ein Recht auf Privatsphäre – und niemand sollte ungefragt im Bikini gefilmt und ins Netz gestellt werden.

Dass Fibii ihre Community regelmäßig ungefiltert an ihrer Gedankenwelt teilhaben lässt, gehört quasi zu ihrem Markenkern. In ihren Streams spricht sie oft und erstaunlich ehrlich über Persönliches. Genau diese Nahbarkeit wird ihr nun zum Verhängnis, wenn die Grenze zwischen Content und echtem Leben mutwillig eingerissen wird. Schon in der Vergangenheit zeigte sie sich im Netz bemerkenswert transparent. Bei diesem Freibad-Vorfall geht es jedoch nicht um das nächste Video, sondern um eine deutliche rote Linie im Alltag: Auch wer beruflich vor der Livecam arbeitet, muss sich in privaten Momenten nicht schutzlos den Kameralinsen Fremder ausliefern – so die überwiegende Meinung im Netz.

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xfibii Streamerin Fibii im Juni 2026

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https://www.instagram.com/p/DInynkRAnlE/?hl=de&img_index=1 Twitch-Streamerin Fibii im April 2025

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Instagram / xfibii Fibii, deutsche Streamerin