Fibii spricht Klartext: Ihre Meinung zum "7 vs. Wild"-Hate

Twitch-Star Fibii (19), Kandidatin der fünften Staffel von "7 vs. Wild", hat sich in einem Livestream ausführlich zu ihrer Zeit im Amazonas geäußert. Dabei sparte die Streamerin nicht mit Kritik an der Organisation der beliebten Survival-Serie. Besonders das Social-Media-Management nahm sie laut Bild ins Visier, nachdem ein gemeinsames Gruppenfoto aller Teilnehmer bereits zwei Monate vor Staffelpremiere veröffentlicht wurde. "Das Flughafenbild von uns allen haben die einfach direkt gepostet. So ganz random einfach so, zwei Monate vorher", monierte die Influencerin. Trotz Lob für die Survival-Challenges steht für Fibii fest: Eine erneute Teilnahme kommt für sie wegen der extrem belastenden Umstände nicht infrage.

Neben den organisatorischen Mängeln sprach die Streamerin auch über den rauen Umgangston in der Community. Fibii berichtete von teils massiven Anfeindungen gegen sie und andere Teilnehmer, darunter auch Fitness-Influencerin Imke Salander. Sie betonte, dass sie in ihrem eigenen Chat keine derartige Stimmung dulde. "Will sowas nicht in meinem Chat sehen – nicht gegenüber Chris, nicht gegenüber Imke, nicht gegenüber anderen Teilnehmern", stellte sie unmissverständlich klar. Ihrer Meinung nach lebt die Show von der Vielfalt der Kandidaten, und niemand müsse perfekt in die Survival-Bubble passen. Vielmehr kritisierte sie die Vorverurteilungen, unter denen einige Beteiligte bereits vor der Ausstrahlung zu leiden haben.

Fibii ist seit einigen Jahren eine feste Größe auf Plattformen wie Twitch und begeistert ihre Fans mit Gaming-Content und persönlichem Austausch. Ihre Teilnahme an "7 vs. Wild" brachte sie noch stärker ins Rampenlicht, führte jedoch auch zu neuen Herausforderungen, die sie ausgesprochen reflektiert betrachtet. Privat schätzt die junge Streamerin besonders den Kontakt zu ihrer Community, legt dabei jedoch großen Wert auf einen respektvollen Umgangston, wie sie immer wieder betont. Ihre klare Haltung zu Themen wie Online-Hate und ihre Bereitschaft, Missstände öffentlich anzusprechen, machen sie nicht nur bei ihren Followern zu einer bemerkenswerten Persönlichkeit.

Instagram / xfibii Fibii im Februar 2025

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

Instagram / xfibii Fibii im August 2023

