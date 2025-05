Es geht los: Alle Sendetermine von Knossis Show "Deep Down"

Sechs prominente Gesichter der Online-Szene wagen in Kürze das Extrem-Experiment ihres Lebens: In der neuen Serie "Deep Down – Die Vergrabenen" werden sie in enge Holzboxen gesperrt, lebendig begraben – und das für satte 100 Stunden! Ohne Essen, jegliche Unterhaltung oder Kontakt zur Außenwelt bleiben ihnen lediglich eine Trinkration und ein selbst gewählter Gegenstand. Hinter diesem aufsehenerregenden Format, das TV-Gesicht Elton (54) für fahrlässig hält, stehen Social-Media-Star Knossi (38) und der bekannte Extremsportler Sascha Huber (32). Los geht das TV-Abenteuer schon am Sonntag, 4. Mai, kostenlos auf Joyn – mit einer Extra-Doppelfolge zum Auftakt.

Die nächsten Folgen der Reality-Show, in der auch Streamer Fibii (19), YouTuber Lewinray und die Social-Media-Stars Willi Whey (30) und Ronny Berger zu sehen sind, erscheinen dann immer mittwochs und sonntags auf der Streamingplattform. Besonders spannend für Fans, die später einsteigen: Ab dem 14. Mai stehen sämtliche Episoden auch auf den jeweiligen YouTube-Kanälen von Sascha Huber und Knossi bereit. Insgesamt umfasst das Reality-Format 16 Folgen, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihre psychischen und physischen Grenzen gehen – und dabei auf Hilfe von außen komplett verzichten müssen. Zuschauer dürfen sich auf echtes Durchhaltevermögen, überraschende Allianzen und extreme Emotionen gefasst machen.

Bei seinen Social-Media-Projekten setzt Knossi regelmäßig auf spektakuläre Ideen und Extremsituationen, mit denen er seine Follower begeistert. Der Entertainer ist bekannt für seine energiegeladene Art, spontane Live-Streams und eine Vorliebe für ungewöhnliche Herausforderungen – von Angelabenteuern bis Poker-Marathons. Privat zeigt sich Knossi als echter Teamplayer, der sich auch gerne mit anderen Influencern zusammentut. Sascha Huber wiederum ist für seinen Ehrgeiz und seine Fitness-Stunts im Netz beliebt, gilt aber auch als jemand mit einer sensiblen Seite. Für beide ist "Deep Down" ein neues Kapitel in ihrer Karriere, mit dem sie einmal mehr beweisen wollen, wie weit Menschen gemeinsam gehen können.

Sascha Huber, Fitness-Influencer

Knossi, Streamer

