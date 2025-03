Twitch-Star Fibii leakt neuen Freund versehentlich im Stream

Schon länger spekulieren Fans, ob sich Streamerin Fibii (19) neu verliebt hat, und zwar in ihren Kollegen Tobias Fasold. Nun lüftet sie das Geheimnis – wenn auch eher durch ein Versehen. In einem Twitch-Stream soll die gebürtige Sächsin sich eigentlich auf den Eligella-Valorant-Cup von EliasN97 (27) konzentrieren. Ihr Publikum bemerkt aber schnell, dass Fibii abgelenkt ist: Immer wieder schaut sie zur Seite, wo sich ihr zweiter Monitor zu befinden scheint. Einige Zuschauer warfen ihr sogenanntes "Streamsnipen" in die anderen Streams vor, was praktisch Schummeln wäre. Verärgert schimpft Fibii: "Denkt ihr, ich habe das nötig? Ich habe Chrome nicht mal offen und mein Handy hat zwei Prozent Akku!" Zum Beweis hält sie ihren Handybildschirm in die Kamera. Darauf zu sehen: Ihr Hintergrund ist ein schmunzelnder Tobias.

Wirklich überrascht scheinen die Fans der Content Creatorin nicht zu sein. Die beiden zeigten sich in den vergangenen Wochen häufig zusammen im Netz. Gemeinsam posteten sie lustige Videos oder betreuten Projekte. Das kommentierten aber weder Fibii noch Tobi. Dass sie mit ihrer neuen Liebe eigentlich noch gar nicht an die Öffentlichkeit gehen wollte, merkt man der 19-Jährigen in dem Livestream aber direkt an. Als sie ihren Fehler bemerkt, meint sie leicht frustriert zu ihrer Community: "Ja toll, jetzt habe ich es geleakt." Ihre Fans können darüber wohl nur schmunzeln – sie waren sich sowieso schon sicher.

Fibii, die bürgerlich Fibi Evelyn Pfeifer heißt, gehört bereits seit einigen Jahren fest zur deutschen Streamer-Szene. 2016 gründete sie ihren YouTube-Account, auf dem sie mittlerweile fast 340.000 Abonnenten hat. Ihre Zuschauerschaft begeistert sie mit Reactions, Let's Plays und Vlogs. Seit 2019 streamt sie auch regelmäßig auf Twitch. Aber auch Negativschlagzeilen gingen nicht an Fibii vorbei. 2023 wurde ihre Beziehung zu dem Streamer xRohat bekannt, weil ihre Trennung an die Öffentlichkeit ging. Letztere verlief allerdings nicht im Guten. Das Ex-Paar verwickelte sich in einen öffentlichen Streit, wodurch die damals 17-Jährige auch mit dem Hass von Rohats Community konfrontiert wurde. Einige Monate nach dem Liebes-Aus entschuldigte der Creator sich schließlich bei seiner Ex.

Instagram / xfibii Fibii im Februar 2025

Instagram / xfibii Fibii im August 2023

