Nach Fritz' Exit: Fans sind vom "7 vs. Wild"-Cast enttäuscht

Die Besetzung der kommenden fünften Staffel von 7 vs. Wild wurde offiziell bekannt gegeben und die Reaktionen der Fans zeigen sich gespalten. Die Survival-Show, die im Herbst 2025 zurückkehrt, steht vor großen Veränderungen, da der Erfinder und bisherige Fixpunkt Fritz Meinecke (36) nicht mehr Teil des Formats ist. Dennoch sollen sich sieben neue Teilnehmer der Herausforderung stellen, sieben Tage im Amazonas-Regenwald allein zu überleben – in einer Region, die für ihre tödliche Tierwelt und schwierigen klimatischen Bedingungen bekannt ist. Doch die feierliche Enthüllung des neuen Casts sorgte unmittelbar für Unmut. "Wer sind diese Leute?", fragt ein Fan auf Instagram irritiert, während eine andere Nutzerin schreibt: "Ohne Fritz kein '7 vs. Wild' für mich."

Die Wahl der Kandidaten wird in den Kommentaren heftig diskutiert. "Der mit Abstand langweiligste Cast von '7 vs. Wild'", schrieb etwa YouTuber KuchenTV auf X. Tatsächlich setzt die neue Staffel stark auf Namen aus der Influencer-Szene: Joe Vogel, ein Survival-Profi, trifft auf Persönlichkeiten wie Streamerin Fibii (19), TikToker Kris Grippo oder YouTuber Lucas Michels alias AviveHD – allesamt mit starker Online-Präsenz, aber wenig Mainstream-Bekanntheit. Viele Fans vermissen echte Wildnis-Abenteurer oder kleinere Sternchen aus der Popkultur. Dass zudem die beiden Format-Mitbegründer Max Kovacs und Johannes Hovekamp die Show mit Fritz verlassen, verstärkt den Eindruck, dass sich "7 vs. Wild" mit dieser Staffel weiter von seinen Wurzeln entfernt.

Mit Staffel fünf wagt 7 vs. Wild das bislang gefährlichste Abenteuer: den Amazonas. Hitze, Insekten, Isolation – die neue Kulisse verspricht Extremsituationen. Am Format selbst ändert sich nichts: sieben Tage, sieben Kandidaten, kaum Ausrüstung. Doch der Cast bringt frischen Wind. Fibii, bekannt für lockeren Ton und Mut zur Selbstironie, stellt sich erstmals der Wildnis. Joe, erfahrener Survival-Profi, gilt als Favorit – immerhin nahm er bereits an der vierten Staffel teil. Fans hoffen auf neue Dynamiken – und fürchten zugleich, das Konzept könnte ohne starke Charaktere wie einst Fritz, Knossi (38) oder Papaplatte (28) in gähnender Langeweile enden.

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, "7 vs. Wild"-Erfinder

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

Instagram / 7vswild Sascha Huber und Knossi bei "7 vs. Wild"