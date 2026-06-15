Spoilert Janin hier die ersten "Promi-Büßen"-Kandidaten?

Hat Janin Ullmann (44) gerade aus dem Nähkästchen geplaudert? Die Moderatorin hat auf Instagram ein Video gepostet, das für ordentlich Aufsehen sorgt. Darin sitzt sie an einem Lagerfeuer und erinnert zunächst an vergangene Temptation Island VIP-Momente – und erwähnt dabei ganz nebenbei, dass Aleks Petrovic (35) und Marwin Klute (29) offenbar bei Das große Promi-Büßen mitmachen werden. "Da sind wir wieder bei 'Temptation Island VIP' und wisst ihr noch letztes Mal, als da Aleks und Marwin saßen? Und jetzt machen die mit beim Promi-Büßen?", sagt sie in dem Clip.

Dann bemerkt die Moderatorin scheinbar, was sie da gerade getan hat – zumindest gespielt. "Ach, das ist noch gar nicht revealed, ich hätte das an dieser Stelle gar nicht verraten dürfen? Ja Mensch, upsi. Liebe Grüße Joyn", meint sie mit einem Augenzwinkern in die Kamera. Der Kommentar an den Streamingdienst Joyn am Ende des Videos ist dabei kein Zufall: Zuvor hatte Joyn nämlich bereits das Ende der "Temptation Island VIP"-Teilnahme von Brenda und Laurenz gespoilert – Janins Video wirkt daher wie eine humorvolle Retourkutsche.

Janin Ullmann ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Die Moderatorin und Schauspielerin wurde einem breiten Publikum durch verschiedene TV-Produktionen bekannt und moderiert seit einiger Zeit das Erotik-Realityformat "Temptation Island VIP", bei dem Paare ihre Beziehung auf die Probe stellen. Ob Aleks und Marwin tatsächlich bei "Das große Promi-Büßen" zu sehen sein werden, ist offiziell bislang noch nicht bestätigt.

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Imago Janin Ullmann bei den Reality Awards, 2026

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RTL Aleks Petrovic und Marwin Klute bei "Temptation Island V.I.P."

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RTL "Temptation Island"-Kandidaten Laurenz und Brenda beim finalen Lagerfeuer