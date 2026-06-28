Joelina Drews revidiert ihr striktes "Nein" zum Playboy

Hat Joelina Drews (30) ihre Meinung zu einem möglichen Playboy-Shooting geändert? Noch vor einigen Jahren hatte sie gegenüber Promiflash eine klare Ansage gemacht: "Definitiv nicht, nein." Doch in einem aktuellen Gespräch mit Schlager.de klingt das nun deutlich offener. Die Sängerin, die auch unter dem Künstlernamen Joedy bekannt ist, ließ die Frage, die sie schon seit Jahren begleitet, diesmal nicht einfach mit einem klaren Nein abtropfen.

Im Interview mit Schlager.de erklärte Joelina: "Ich schließe nichts aus. Das heißt aber nicht, dass ich da rein möchte. Ich sage grundsätzlich zu nichts im Leben mehr 'Sag niemals nie', aber dann wird einem das so aufs Butterbrot geschmiert." Damit macht die 30-Jährige deutlich, dass sie sich nicht mehr kategorisch festlegen will – auch wenn sie keine konkreten Pläne in diese Richtung hegt. Ihr Fokus liege derzeit vor allem auf ihrer musikalischen Karriere. So hat sie gemeinsam mit ihrem Vater Jürgen Drews (81) zum 50. Jubiläum des Songs "Ein Bett im Kornfeld" eine neue Version veröffentlicht. Außerdem ist sie Teil des Podcasts "Drews Cordalis Petry – Kids Club", und auch neue Musik ist in Planung.

Dass das Thema Playboy immer wieder an Joelina herangetragen wird, hat einen naheliegenden Grund: Ihre Mutter Ramona Drews (52) war bereits im berühmten Männermagazin zu sehen – 2020 zierte sie sogar das Cover. Joelina selbst hat also eine prominente Referenz in der eigenen Familie. Abseits der beruflichen Pläne macht die Sängerin kein Geheimnis aus ihren privaten Zukunftswünschen: Auf die Frage nach Kindern antwortete ihr Freund Adrian laut dem Magazin Bunte ohne Zögern mit "Kinder!", während Joelina lachend ihre ringlose Hand in die Kamera hielt und sagte: "Ich warte ja!" Einen Heiratsantrag würde sie also begrüßen – mit dem Kinderkriegen will sie aber noch "zwei, drei Jahre" warten.

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Instagram / ichbinjoelina Joelina Drews, Sängerin

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Getty Images Joelina Drews, Sängerin

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Getty Images Joelina Drews mit ihren Eltern Jürgen und Ramona Drews