Joelina Drews packt aus: Playboy-Anfrage kam tatsächlich

Bei der Premiere der vierten Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! hat Joelina Drews (30) gegenüber Promiflash eine überraschende Enthüllung gemacht: Die Sängerin bestätigte, dass der Playboy sie tatsächlich schon einmal angefragt habe. "Ich wurde tatsächlich über eine Ecke angefragt", verriet sie im Interview. Trotzdem bleibt ihre Antwort darauf ein klares Nein – zumindest fürs Erste.

Vor ein paar Jahren habe sie laut eigener Aussage mehr Interesse an einer solchen Zusammenarbeit gehabt, doch aktuell steht das Thema nicht auf ihrer Agenda. "Ich konzentriere mich gerade voll und ganz auf meine Musik. Das ist für mich gerade mein Fokus und alles, was drumherum ist", erklärte sie gegenüber Promiflash. Vollständig ausschließen wollte die 30-Jährige ein Shooting in der Zukunft dennoch nicht: "Schauen wir mal, wie es kommt."

Aktuell ist Nele Schepe (32) auf dem Cover des Magazins. Die Schauspielerin ist durch ihre Rolle in Club der roten Bänder bekannt und arbeitet heute als Executive Assistant für Social-Media-Star Christian Wolf (31). Im Interview mit dem Playboy bezeichnete sie das Cover als "kleine Challenge" für sich selbst. "Diese Freiheit so zeigen zu können, ist ein ganz, ganz schönes Gefühl", schwärmte sie.

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Getty Images Joelina Drews, Sängerin

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Instagram / ichbinjoelina Joelina Drews, Sängerin

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ActionPress Nele Schepe im September 2020