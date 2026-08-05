Joelina Drews gibt Update zu Vater Jürgen Drews' Zustand

Joelina Drews (30) strahlte bei der Premiere der vierten Staffel von Die Verräter – Vertraue niemandem! auf dem roten Teppich. Die Sängerin, die in der Show als "Loyale" antritt, sprach am Rande des Events auch mit Promiflash über ihren Vater Jürgen Drews (81). Dabei ging es um den aktuellen Gesundheitszustand des Schlagerstars, der an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie leidet. Wegen der Erkrankung hatte der "König von Mallorca" im Jahr 2022 sogar seine Karriere beendet.

Im Interview machte Joelina deutlich, dass sich der Gesundheitszustand ihres Vaters zuletzt kaum verändert hat. "Wie immer eigentlich unverändert. Also, ihm geht es den Umständen entsprechend gut", erklärte die Sängerin gegenüber Promiflash. Viel mehr verriet sie zwar nicht, ihre Worte machen jedoch deutlich, dass Jürgen seinen Alltag trotz der Erkrankung weiterhin bestmöglich meistert. Während er sich inzwischen weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, baut Joelina ihre eigene Karriere in der Musik- und TV-Welt weiter aus.

Ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat sich der Schlagerstar allerdings nicht. Zu besonderen Anlässen zeigt sich Jürgen immer wieder an der Seite seiner Familie. Erst kürzlich unterstützte er seine Tochter bei einem Auftritt in München. Dabei sprach er im Interview mit Bunte auch offen über seine Gesundheit und das Ende seiner Karriere. Seinen Humor hat er sich dabei dennoch bewahrt: "Weiß keiner, was das ist, ich auch nicht", scherzte der Musiker über seine Erkrankung.

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Instagram / ichbinjoelina Joelina Drews, Sängerin

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München

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Instagram / ichbinjoelina Joelina, Ramona und Jürgen Drews