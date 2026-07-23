Joelina Drews enthüllt Papa Jürgens krasseste Ausraster

Jürgen Drews (81) ist als König von Mallorca bekannt – und offenbar auch als Mensch, der selten die Fassung verliert. Doch es gibt Ausnahmen, wie seine Tochter Joelina Drews (30) jetzt in dem Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids-Club" enthüllte. Gemeinsam mit Lucas Cordalis (58) und Achim Petry (51) sprach die 30-Jährige über ihre Kindheit mit dem berühmten Vater – und erinnerte sich dabei an zwei Situationen, in denen der Schlagerstar so richtig aus der Haut fuhr. Beim ersten Vorfall flog bei einem Bühnenauftritt plötzlich ein Ei durchs Publikum – direkt in Richtung Jürgen. Dessen Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: "Dann hat er sich den Typen wirklich gepackt", schilderte Joelina die Szene im Podcast.

Noch dramatischer sei eine Episode auf Mallorca gewesen, bei der es um den Familienhund Fienchen ging. Der kleine Dackel lief frei herum, als ein Passant das Tier plötzlich hochhob und mit einer Schaufel bedrohte. "Der Typ wollte gerade unseren Hund mit der Schaufel erschlagen", erinnerte sich Joelina. Jürgen habe in diesem Moment sofort reagiert: Er sprintete auf den Mann zu, packte ihn mit einer Hand und brüllte ihn lautstark an. "So habe ich meinen Vater noch nie vorher gesehen", betonte sie. Auch Podcast-Kollege Achim Petry habe Jürgen immer als überaus herzlichen Menschen in Erinnerung, was Joelina grundsätzlich bestätigte – diese beiden Vorfälle seien absolute Ausnahmen gewesen.

Abseits dieser außergewöhnlichen Momente beschreibt Joelina ihren Vater als respektvollen und haltungsstarken Menschen. "Das weiß ich an ihm sehr zu schätzen", betonte sie im Podcast. Besonders gerne denkt sie an einen Tag in ihrer Kindergartenzeit zurück: Jürgen tauchte damals mit königlichem Mantel, Krone und Gitarre auf und schmetterte vor allen Kindern seine Hits "Ein Bett im Kornfeld" und "König von Mallorca". "Ich war ganz, ganz stolz auf ihn", schwärmte sie. Ein Moment, der ihr bis heute in Erinnerung geblieben ist. Erst kürzlich rührte sie ihren Vater mit ihrem neuen Song sogar zu Tränen.

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Getty Images Jürgen Drew mit seiner Tochter Joelina Drews, Oktober 2022

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Getty Images Joelina Drews, Januar 2020

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München