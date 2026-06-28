Madonna reflektiert den Tod ihres Bruders auf neuem Album

Am 3. Juli erscheint "Confessions II", das neue Album von Madonna (67) – und es ist mehr als nur ein Dancefloor-Projekt. Die Sängerin hat darin auch den Verlust ihres Bruders Christopher Ciccone (†63) verarbeitet, der im Oktober 2024 im Alter von 63 Jahren an Krebs gestorben ist. Gegenüber der BBC sprach die 67-Jährige offen darüber, wie der Song "Fragile" entstanden ist: "Ich kam ins Studio und sprach mit meinem Bruder, der am Telefon große Schmerzen hatte und nicht in einem guten Zustand war. Ich wusste, dass das Ende nahe war. Dann ging ich nach oben und schrieb einen Song – alles war mit dem verbunden, was in meinem Leben gerade passierte." Den Schreibprozess beschreibt sie als befreiend: "Es ist kathartisch. Es ist wie eine Art Therapie, jemanden loszulassen, den man liebt. Der beste Weg, damit umzugehen, ist, darüber zu schreiben – es ist wie ein Exorzismus."

"Confessions II" ist die Fortsetzung des 2005er-Erfolgsalbums "Confessions on a Dance Floor" und entstand erneut in Zusammenarbeit mit Produzent Stuart Price. Das Album umfasst 16 Tracks und wird als Nonstop-Mix präsentiert. Neben "Fragile" sticht auch ein Duett mit ihrer Tochter Lourdes Leon (29) heraus – der Song heißt "The Test" und entstand auf Initiative von Lourdes selbst. "Sie kam zu mir und sagte: 'Ich glaube, das wäre ein sehr heilsames Erlebnis. Du sagst genau das, was du sagen willst, und ich sage genau das, was ich sagen will'", erinnert sich Madonna. Auch Kollaborationen mit Sabrina Carpenter (27) und wohl Kylie Minogue (58) finden sich auf dem Album. Den Kontakt zu Sabrina suchte Madonna ganz direkt per Direktnachricht: "Ich schrieb ihr: Ich nehme ein neues Album auf und würde gern mit dir zusammenarbeiten."

Madonna und Christopher Ciccone teilten nicht nur eine Kindheit in Michigan, sondern auch eine enge kreative Verbindung. Er arbeitete unter anderem als ihr Tourmanager und Art Director und begleitete ihre Karriere über Jahrzehnte – auch wenn das Verhältnis der Geschwister zeitweise als kompliziert galt. Für die Fans, die auf eine große Bühnenshow hoffen, bleibt ein wenig Geduld gefragt: Zwar wird Madonna beim Finale der Fußballweltmeisterschaft einen kurzen Auftritt zur Halbzeit haben, eine große Live-Tour deutet sie aber erst für den Sommer 2027 an – möglicherweise in Großbritannien.

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Instagram / madonna Madonna mit ihrem Bruder Christopher Ciccone

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Imago Madonna bei der Men’s Spring Summer 2027 Fashion Week in Paris, 24. Juni 2026

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ActionPress Kylie Minogue und Madonna, Pop-Sängerinnen