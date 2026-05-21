Madonna klebt nachts Poster für ihr neues Album in London

Mitten in der Nacht, bewaffnet mit Kleister und Pinsel: Madonna (67) war kürzlich in Shoreditch im Londoner East End unterwegs, um eigenhändig Plakate für ihr neues Album zu kleben. Die Popsängerin dokumentierte die nächtliche Aktion in einem Video auf Instagram und zeigte sich dabei in Begleitung mehrerer Männer, die gemeinsam mit ihr die Wände des angesagten Londoner Stadtteils mit Postern ihres kommenden Werks pflasterten. Den Clip unterlegte Madonna mit dem Song "Bring Your Love" – einem Duett mit Sabrina Carpenter (27) – und betitelte ihn mit der Frage "Did you find yours?" ("Hast du deins gefunden?").

Das Video enthüllte gleichzeitig ein paar spannende Details zu dem Album, das am 3. Juli 2026 erscheinen soll: Fans konnten erkennen, dass "Confessions On A Dance Floor: Part II" insgesamt zwölf Songs umfassen wird – darunter ein Track namens "Danceteria", benannt nach dem legendären New Yorker Nachtclub aus den 80ern. Die Features auf dem Album werden in der Tracklist zwar nicht namentlich aufgeführt, Musikerkollegin Sabrina ist aber offenbar dabei. Die Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert von Madonnas persönlichem Einsatz. "Wow, das bläst mir den Kopf weg. Madonna klebt selbst ihre eigenen Poster. Absolute Queen", schrieb einer. Ein weiterer Nutzer kommentierte: "Die fleißigste Frau im Showbusiness. Niemand kommt ihr nahe."

Madonna bereitet mit "Confessions On A Dance Floor: Part II" nicht nur ein neues Kapitel ihrer "Confessions"-Ära vor – die Sängerin arbeitet auch weiter an ihrer großen Bühnenrückkehr, nachdem ihr Manager zuletzt in einem Interview bestätigt hatte, dass sie wieder auf Tour gehen wird. Die Kooperation mit Sabrina hatte sich bereits beim Coachella-Festival angedeutet, als Madonna als Überraschungsgast bei Sabrinas Headliner-Auftritt auf der Bühne erschien. Nach Angaben des Produzenten Stuart Price entstand der Song "Bring Your Love" aus einer spontanen Studiobegegnung der beiden Sängerinnen.

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Getty Images Madonna performt mit Drake beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2015 in Indio, Kalifornien

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Instagram / madonna Madonna, Februar 2026

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Getty Images Sabrina Carpenter, September 2025

Wie findet ihr Madonnas Nacht-und-Nebel-Promo in Shoreditch? Iconic! Genau der Einsatz, den wir an ihr lieben. Cooler DIY-Vibe, aber ein bisschen drüber ist es schon. Ergebnis anzeigen