Neue Schule: Darum ist Prinz George schon für Eton gewappnet

Im September steht für Prinz George (12) ein großer Schritt bevor: Der Sohn von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) wird dann das renommierte Eton College besuchen – dieselbe Eliteschule, die auch sein Vater einst besuchte. Das gab der Kensington-Palast bereits Mitte Juni bekannt. Nun hat eine Bildungsexpertin gegenüber dem Magazin People erklärt, warum George für diesen Wechsel bereits bestens gerüstet sein dürfte. Melanie Sanderson, Managing Editor des Good Schools Guide, ist überzeugt: Dank seiner bisherigen Schulzeit an der Lambrook School und der Erfahrung seines Vaters zu Hause ist der Prinz auf das Internatsleben gut vorbereitet.

Ein entscheidender Faktor sei, dass Lambrook als eine der wichtigsten Zubringerschulen für Eton gilt. "Lambrook ist daran gewöhnt, Jungen nach Eton zu schicken", erklärt Sanderson gegenüber People und ergänzt: "Es ist eine reguläre Zubringerschule für das Eton College, und viele Jungen sind diesen Weg schon vor ihm gegangen." Neben dem akademischen Fundament würden die Schüler dort auch ganz praktische Dinge lernen – vom richtigen Bettenwechsel bis hin zum eigenständigen Sortieren der Wäsche. Auch Übernachtungen im Internat habe George laut William bereits hinter sich. Hinzu komme, dass Eton seine eigene Sprache und Traditionen pflege – und Georges Vater diese aus eigener Erfahrung kennt. "Eton hat seine eigene Sprache. Wenn dein Vater dieses System durchlaufen hat, war es wahrscheinlich sein ganzes Leben lang Teil seines Wortschatzes", sagt Sanderson. Und: Beim Start in Eton werde George nicht vollkommen unter Fremden sein – mehrere seiner Mitschüler aus Lambrook dürften denselben Weg einschlagen.

In Eton wird George außerdem von einem umfassenden Betreuungssystem aufgefangen. Jedes Internatshaus verfügt über eine sogenannte "Dame" – eine Art Hausmutter, die bei Heimweh oder alltäglichen Sorgen zur Stelle ist. "Sie ist wie ihre Mutter, wenn die Mutter nicht da ist", beschreibt Sanderson diese Rolle. Auch der geografische Aspekt dürfte bei der Schulwahl eine Rolle gespielt haben: Eton liegt in unmittelbarer Nähe von Windsor Castle, wo die Familie lebt. "Man kann das Eton College buchstäblich von Windsor Castle aus sehen", so Sanderson. Das ermögliche William und Kate, regelmäßig bei Schulspielen oder Veranstaltungen dabei zu sein.

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Getty Images Prinz George, Trooping the Colour 2026

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Getty Images Prinz George im Mai 2025

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Getty Images Prinz William und Prinz George