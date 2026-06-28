Sean "Diddy" Combs darf nicht zu Clive Davis' Trauerfeier

Sean "Diddy" Combs (56) sitzt derzeit hinter Gittern – und muss nun auch noch auf die letzte Verabschiedung seines langjährigen Mentors Clive Davis (94) verzichten. Wie ein Insider berichtet, ist der Rapper nicht zur Trauerfeier des verstorbenen Musikproduzenten eingeladen worden, die am 29. Juni in der Central Synagogue in New York City stattfindet. Dem Vernehmen nach wurde auch sonst niemand von Diddys Label Bad Boy Records zur Gedenkfeier gebeten. Zu den erwarteten Gästen zählen hingegen prominente Namen wie Bruce Springsteen (76), Alicia Keys (45), Dionne Warwick (85), Barry Manilow (83) und Jennifer Hudson (44).

Der Ausschluss ist angesichts der engen Verbindung der beiden Männer bemerkenswert. Davis und Diddy hatten 1993 gemeinsam das Label Bad Boy Records als Gemeinschaftsunternehmen mit Arista Records gegründet. In dieser Zeit brachten sie Künstler wie Notorious B.I.G. (†24), Faith Evans (53), 112 und Craig Mack in den Mainstream. "Die Geschichte von Clive Davis lässt sich nicht erzählen, ohne die Geschichte von Diddy zu erzählen", sagte ein Insider gegenüber dem Substack von Rob Shuter und fügte hinzu: "Bad Boy war kein Nebenprojekt. Es war eines der prägenden Kapitel in Clives Karriere." Derselbe Insider betonte auch: "Diddy vergötterte Clive. Er sah ihn als Mentor, Vaterfigur und Freund. Ihre Bindung war echt."

Diddy wurde im Oktober 2025 in zwei Anklagepunkten wegen Menschenhandels zum Zweck der Prostitution schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von 50 Monaten verurteilt. Derzeit verbüßt er diese im Federal Correctional Institution in Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey. Clive Davis, der am 22. Juni im Alter von 94 Jahren in seiner New Yorker Wohnung friedlich verstarb, galt als einer der einflussreichsten Musikmanager überhaupt. Über seine rund 60-jährige Karriere formte er die Laufbahnen von Ikonen wie Whitney Houston (†48) und Aretha Franklin (†76).

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Collage: IMAGO / MediaPunch, Getty Images Collage: Links: P. Diddy, Rapper, Rechts: Clive Davis in der Alice Tully Hall in New York City, April 2026

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Dimitrios Kambouris/Getty Images for NARAS Produzent Clive Davis bei den Grammy Awards 2018

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper