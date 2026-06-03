Diddy: Drohen neue Anklagen wegen sexueller Übergriffe?

Obwohl Sean "Diddy" Combs (56) derzeit eine Haftstrafe in einem Bundesgefängnis in New Jersey verbüßt, könnte er schon bald mit neuen Anklagen konfrontiert werden. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County bestätigte gegenüber Daily Mail, dass gegen den 56-jährigen Rapper ein neues Strafverfahren in Kalifornien eingeleitet wurde. Auslöser sind schwere Vorwürfe des Promi-Pressesprechers Jonathan Hay, der Diddy beschuldigt, ihn in den Jahren 2020 und 2021 sexuell missbraucht zu haben. Sowohl die Polizei von Los Angeles als auch das Sheriffbüro des Los Angeles County haben ihre jeweiligen Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Der Fall wird derzeit geprüft.

Jonathan Hay hatte bereits im Jahr 2025 eine Zivilklage gegen Diddy eingereicht und zudem eine Strafanzeige gestellt, die zunächst in seinem Heimatort Largo, Florida, aufgenommen und anschließend nach Los Angeles weitergeleitet wurde, da sich die mutmaßlichen Vorfälle dort zugetragen haben sollen. In seiner Zivilklageschrift schildert er zwei separate Vorfälle: einen aus dem September 2020, bei dem er Diddy bei einem Studioproduktionsprojekt begleitete, sowie einen weiteren aus dem März 2021. Er erklärte: "Dass meine schmerzhaften Erfahrungen vom LAPD und der Staatsanwaltschaft von Los Angeles County gehört und anerkannt wurden, ist ein unbestreitbarer Wendepunkt." Diddys Anwalt Jonathan Davis wies die Vorwürfe in einem Statement gegenüber CNN entschieden zurück: "Mr. Combs bestreitet kategorisch als falsch und verleumderisch alle Behauptungen, er habe jemanden sexuell missbraucht."

Die neuen Ermittlungen in Los Angeles folgen auf Diddys Verurteilung wegen zweier Anklagepunkte im Zusammenhang mit dem Transport für Zwecke der Prostitution. Im Oktober 2025 wurde er zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, von der ein bereits verbüßtes Jahr in Untersuchungshaft abgezogen wurde. Hinzu kommen fünf Jahre auf Bewährung. Derzeit wird erwartet, dass er Ende Februar 2028 aus dem Bundesgefängnis entlassen wird. Jonathan Hay sagte gegenüber CNN, er hoffe, dass Diddy nach seiner Entlassung unmittelbar in Kalifornien in Haft genommen wird: "Ich hoffe, dass er, wenn er aus dem Gefängnis kommt, direkt ins Gefängnis in Kalifornien gebracht wird und den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringt."

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

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IMAGO / ABACAPRESS P. Diddy, Musikproduzent

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper