"Realität verloren": Ed Sheeran nutzt seit 2015 kein Handy!

Ed Sheeran (33) verzichtet seit knapp zehn Jahren auf sein Telefon. In dem Podcast "Therapuss" verrät er, dass er sich von modernen Kommunikationsmitteln so gut wie es geht fernhält. "Als ich berühmt wurde, hatte ich 10.000 Kontakte in meinem Telefon. Ich habe einfach den Kontakt zur Realität verloren, also bin ich es losgeworden", erklärt der "Shape of You"-Sänger. Die Zeit, die er nun für andere Dinge nutzen kann, steckt er in kreative Ideen: "Wenn man einfach nur sitzt und nichts tut, dann fällt einem ein Text oder eine Melodie ein. Du hast dann eine Idee, wie es mit deiner Karriere weitergehen soll."

Um trotzdem im Kontakt mit anderen Leuten zu bleiben, hat sich Ed etwas einfallen lassen, wie er im Gespräch weiter erzählt: "Ich bekam ein iPad. Außerdem habe ich alles auf E-Mails übertragen, die ich einmal pro Woche beantworte. Donnerstags oder freitags habe ich eine Stunde Zeit, die ich normalerweise im Auto verbringe." In der Vergangenheit griff der Musiker in langweiligen Momenten zu seinem Telefon, doch nach Jahren ohne sein Smartphone enthüllt er jetzt: "Langeweile ist das, was jemanden an ein iPhone denken lässt."

Dass der 33-Jährige seine Kreativität in vollen Zügen nutzt, bewies er bereits 2023 – er brachte zwei Alben heraus und war mit seiner "Mathematics Tour" auf der ganzen Welt unterwegs. Dieses Jahr wird es aber ruhiger um den Sänger, wie er in einem Interview mit People angab: "Es ist ganz schön anstrengend, beides gleichzeitig zu machen. Ich werde also noch ein wenig warten, bis ich meine neue Musik veröffentliche."

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

