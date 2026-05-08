Simon Cowell war nach Liam Paynes (31) Tod am Boden zerstört

Simon Cowell (66) spricht offen darüber, wie sehr ihn der Tod von Liam Payne (†31) getroffen hat. Im Podcast "Tales From the Celebrity Trenches" erzählt der Produzent, wie ihn die Nachricht vom Tod des ehemaligen One Direction-Sängers im Oktober 2024 erreichte und völlig aus der Bahn warf. Simon befand sich zu diesem Zeitpunkt mitten in den Dreharbeiten zur neuen Netflix-Dokumentation "The Next Act", in der er bei der Suche nach der nächsten großen Boyband zu sehen ist. Um die Tragödie zu verarbeiten, zog er sich tagelang komplett zurück. "Es ging mir wirklich, wirklich schlecht", erinnert er sich an diese dunkle Zeit zurück.

"Es war so schlimm, ich war am Boden zerstört. In meinem Kopf ging so vieles gleichzeitig vor sich", sagt Simon im Podcast. "Ich bin buchstäblich irgendwo für eine Woche verschwunden, um alles zu durchdenken." Besonders schwer wog für ihn, dass er zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der Netflix-Doku eng mit den Familien junger Nachwuchskünstler zusammenarbeitete und sich dabei genau mit den Risiken des Ruhms beschäftigte. Er betont, dass ihm seine Verantwortung gegenüber jungen Talenten damals bewusster denn je geworden sei: "Meine Aufgabe ist es zu sagen: Wenn es klappt und du erfolgreich bist, ist das eine tolle Sache. Aber wenn sich dein Leben verändert, wird es Momente geben, die wirklich stressig und wirklich hart sind. Ich werde dir helfen, dich darauf vorzubereiten, und für dich da sein, wenn du mich brauchst."

Liam starb im Oktober 2024 in Buenos Aires, nachdem er vom Balkon seines Hotelzimmers im dritten Stock gestürzt war. Bei der Obduktion wurden Alkohol, Kokain sowie ein verschreibungspflichtiges Antidepressivum in seinem Blut nachgewiesen. Er wurde nur 31 Jahre alt. Simon hatte Liam einst als Teenager bei X Factor entdeckt. Direkt nach Liams Tod hatte Simon die Dreharbeiten zur Netflix-Doku pausiert und umgehend den Kontakt zu Liams Eltern gesucht. Wie hart ihn der Verlust seines einstigen Schützlings getroffen hat, wird auch in der Doku selbst deutlich. Nach der Wiederaufnahme der Dreharbeiten gab Simon unter Tränen Einblicke in seinen Kummer. "Seit ich meine Eltern verloren habe, hat mich nichts mehr so sehr bewegt. Ich erinnere mich noch gut an dieses Gefühl – und dieses Mal war es nicht weit davon entfernt", sagte er damals. Heute ist die Verantwortung gegenüber jungen Künstlern ein zentrales persönliches Anliegen des Produzenten.

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Collage: Getty Images, Getty Images Simon Cowell und Liam Payne

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Getty Images Liam Payne, Simon Cowell und Nicole Scherzinger im Februar 2017

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