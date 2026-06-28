So war Treffen mit Bachelor Sebastians Mama Sabine für Nadja

In der aktuellen Staffel von Die Bachelors hat Rosenkavalier Sebastian Paul eine überraschend frühe Entscheidung getroffen: Bereits in Folge acht wählte er Kandidatin Nadja als seine Favoritin aus und schickte alle anderen Frauen nach Hause. Kurz nach diesem ungewöhnlichen Schritt kam es zu einem besonderen Moment – Sebastians Mutter Sabine reiste eigens nach Südafrika, um Nadja persönlich kennenzulernen. Im Gespräch mit Promiflash berichtet Nadja jetzt, wie dieses erste Treffen für sie war und was sie in dieser Phase der Reise für den Sport- und Ernährungscoach empfunden hat.

Das erste Aufeinandertreffen mit Sebastians Mutter verlief offenbar reibungslos. "Das Kennenlernen war angenehm und ich habe mich willkommen gefühlt", schilderte Nadja im Interview. Ob sie dabei einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, weiß sie zwar nicht mit Sicherheit, gibt sich aber gelassen: "Ich war einfach ich selbst und denke, dass das am Ende am wichtigsten ist." Ihre Gefühle für den Bachelor zu dem Zeitpunkt beschreibt sie als zunehmend tief: "Ich habe mich bei Sebastian sehr wohlgefühlt und gemerkt, dass wir eine gute Verbindung aufgebaut haben."

Dabei war der Weg zu diesem Moment alles andere als geradlinig. Kurz vor Folge 8 hatte Sebastians Entscheidung, die Rosenvergabe in Folge sieben zu verweigern, für große Aufregung gesorgt – und auch Nadja selbst geriet dabei in den Fokus der Zuschauer. In einem Instagram-Reel mit Mitkandidatin Franzi hatte sie über das Chaos nach Sebastians Entscheidung gesprochen, wobei ihr mehrfaches Lachen für Diskussionen sorgte und einige Fans ihre Gefühle für den Bachelor infrage stellten. Davon scheint sich Nadja aber nicht beirren zu lassen – und bleibt, wie sie selbst betont, einfach sie selbst.

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Instagram / itssebastianpaul, Instagram / nadjaa.os Collage: Bachelor Sebastian Paul, seine Mutter Sabine und Kandidatin Nadja

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RTL Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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Instagram / nadjaa.os "Die Bachelors"-Kandidatinnen Nadja und Franzi