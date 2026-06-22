Sebastians Rosen-Stopp: "Die Bachelors"-Nadja erntet Kritik

Bei Die Bachelors spitzt sich die Lage um Sebastian Paul und Kandidatin Nadja weiter zu: Nachdem der Rosenkavalier in Folge sieben die Rosenvergabe verweigert hat und alles auf einen Abbruch für Nadja hinausläuft, steht nun ausgerechnet sie im Mittelpunkt heftiger Fanreaktionen. Auf Instagram zeigte sich Nadja jetzt in einem Reel gemeinsam mit Mitkandidatin Franzi, während die beiden über das Chaos nach Sebastians Entscheidung sprechen. Vor allem Nadjas Reaktion sorgt kurz vor Folge 8, die am 24. Juni auf RTL+ erscheint, für Wirbel: In dem Clip lacht sie mehrfach, was einige Zuschauer misstrauisch macht und neue Diskussionen über ihre wahren Gefühle für Sebastian auslöst.

Der Hintergrund: Seit Kurzem kursieren Gerüchte, dass Nadja und Sebastian Paul trotz seines offensichtlichen Liebesbeweises schon längst kein Paar mehr sein sollen. Dazu kommt der Vorwurf mancher Fans, Nadja habe womöglich nicht aus echten Gefühlen an dem RTL-Format teilgenommen. Unter dem Reel wurde das in den Kommentaren deutlich. Eine Userin schrieb, Nadja wirke "von Anfang an gespielt" und alles an ihr sei "so aufgesetzt". Die Kandidatin ließ das nicht unkommentiert stehen und konterte sarkastisch: "Ihr kennt mich ja besser als ich mich selbst", schrieb sie unter den Beitrag. Auf einen weiteren Kommentar, in dem ihr unterstellt wurde, sie lache nur, weil Sebastians möglicher Abbruch ihr Ego pushe, reagierte Nadja knapp und genervt mit: "Okay...".

Dass die Situation so emotional diskutiert wird, kommt nicht überraschend. Sebastian hatte in der vergangenen Folge bereits mit seinem Stopp bei der Nacht der Rosen für einen der größten Momente der Staffel gesorgt, nachdem er die Entscheidung über die verbliebenen Frauen nicht fortsetzen wollte. Auch Nadja wirkte in der Sendung selbst eher überrascht davon, wie es weitergehen soll. Genau diese offene Lage scheint nun auch die Spannung rund um Folge 8 weiter anzuheizen. Dort will RTL+ zeigen, ob Sebastian seine Reise tatsächlich beendet, wie es für Nadja weitergeht und was hinter den vielen Spekulationen steckt.

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Instagram / nadjaa.os Nadja, bekannt aus "Die Bachelors

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RTL Sebastian Paul und Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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Instagram / nadjaa.os Nadja, bekannt aus "Die Bachelors

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