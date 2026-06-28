"Stones"-Biopic? Mick Jagger holt Inspo vom "Beatles"-Hype

Die Ankündigung von gleich vier Beatles-Kinofilmen hat offenbar auch Mick Jagger (82) auf Ideen gebracht. Der Frontmann der Rolling Stones hat jetzt gegenüber dem Magazin GQ verraten, dass ihn ein Biopic über seine legendäre Band durchaus reizen würde. "Ja, es interessiert mich", sagte der Sänger, fügte aber hinzu, dass er seine genaue Vision für das Projekt noch nicht preisgeben möchte. Als Vorbilder nannte er den Bob-Dylan-Film "A Complete Unknown" aus dem Jahr 2024 sowie den James-Brown-Film "Get On Up" von 2014 – an letzterem war Mick selbst als Produzent beteiligt.

Für den Rockstar stellt sich dabei vor allem eine entscheidende Frage: Welchen Abschnitt der Bandgeschichte würde man in den Mittelpunkt rücken? "Man müsste überlegen, worauf man sich konzentriert. Und wo liegen deine zwei Jahre des Interesses?", erklärte er gegenüber GQ. Beim Dylan-Film seien es zwei Jahre gewesen, beim James-Brown-Projekt etwas mehr. Auf welche Ära der Rolling Stones er selbst setzen würde, ließ Mick offen: "Ich weiß nicht, welchen Abschnitt, denn es ist eine sehr lange Periode."

Den Anstoß für diese Überlegungen dürfte das große Beatles-Kinoprojekt gegeben haben, das derzeit in der Branche für Aufsehen sorgt. Regisseur Sam Mendes (60) plant gleich vier miteinander verbundene Filme, die jeweils die Geschichte der Band aus der Perspektive eines Mitglieds erzählen. Paul Mescal (30), Joseph Quinn (32), Harris Dickinson (30) und Barry Keoghan (33) übernehmen darin die Rollen von Paul McCartney (84), George Harrison (†58), John Lennon (†40) und Ringo Starr (85). Die Rolling Stones, die sich 1962 in London gründeten, blicken auf eine noch längere Karriere zurück als die Beatles – Mick feiert im Juli dieses Jahres seinen 83. Geburtstag.

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Getty Images Mick Jagger bei der New York City Ballet 2025 Fall Fashion Gala im David H. Koch Theater in New York City, Oktober 2025

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Getty Images The Rolling Stones im Dezember 1963

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Getty Images Die Beatles im Dezember 1963