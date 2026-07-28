Seltene Fotos enthüllen Mick Jaggers Leben mit Melanie

Mick Jagger (83) hat am 26. Juli seinen 83. Geburtstag gefeiert – und seine Verlobte Melanie Hamrick (39) nutzte den Anlass für einen ungewöhnlich persönlichen Einblick in ihr gemeinsames Leben. Die frühere Balletttänzerin veröffentlichte auf Instagram eine Bilderstrecke, die den Rolling-Stones-Sänger abseits von Bühne und Scheinwerfern zeigt: auf dem Sofa, im Urlaub, im Auto – und auf einem Selfie, auf dem sie ihm einen Kuss auf die Wange drückt. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster! Auf mehr Abenteuer, mehr Lachen und mehr Spaß!", schrieb die 39-Jährige dazu. Noch vor wenigen Tagen sprach Mick offen über die Schattenseiten des Älterwerdens.

Auch Micks Sohn Lucas meldete sich mit einem Vater-Sohn-Foto auf Instagram zu Wort. Luciana Gimenez, die brasilianische Moderatorin und Mutter von Lucas, postete ebenfalls eine Aufnahme – auf der sie zwischen Mick und dem gemeinsamen Sohn zu sehen ist. Aus seiner Band kamen die Glückwünsche von Gitarrist Ronnie Wood (79), der in seiner Instagram-Story statt großer Worte ein selbst gemaltes Porträt von Mick teilte. Keith Richards (82) veröffentlichte ein Schwarz-Weiß-Foto der beiden und schrieb: "Ich wünsche Mick alles Gute zum Geburtstag! One love, Keith." Sogar Gründungsbassist Bill Wyman, der die Band Anfang der Neunziger verließ, gratulierte mit einem Augenzwinkern: "Alles Gute zum 83. Geburtstag. Ich war schon da, so schlimm ist es gar nicht. Ich wünsche dir noch viele weitere."

Melanie ist 44 Jahre jünger als Mick. Die beiden lernten sich während einer Tour der Rolling Stones in Japan kennen und sind seit 2014 ein Paar. Gemeinsam haben sie den neunjährigen Sohn Deveraux – auf einem der Geburtstagsfotos ist das Trio vor einer Pyramide zu sehen. Wie privat die Beziehung geführt wird, zeigt laut dem Magazin People auch die Tatsache, dass Melanie erst 2025 öffentlich machte, dass die beiden bereits seit über zwei Jahren verlobt sind. Zu Micks Geburtstag veröffentlichte auch der offizielle Instagram-Account der Rolling Stones eine Reihe von Retro-Aufnahmen aus verschiedenen Jahrzehnten. "Du inspirierst Generationen weiterhin mit deiner Energie, deiner Kreativität und deinem unverwechselbaren Geist, es gibt niemanden wie dich", hieß es dort.

Anzeige Anzeige

Instagram / melhamrick Mick Jagger und Melanie Hamrick zeigen sich verliebt

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Jagger and Melanie bei der New York City Ballet Spring Gala 2026 in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / melhamrick Mick Jagger mit seiner Verlobten Melanie Hamrick und dem gemeinsamen Sohn Deveraux.