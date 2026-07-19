S*x mit 1.800 Frauen: Rolling-Stones-Star zählte nicht mehr

Biograf Bob Spitz packt in einem neuen Interview über die wilden Jahre der Rolling Stones aus – und verrät eine pikante Sexbeichte der Rocklegenden. Wie er jetzt gegenüber Fox News Digital erzählt, sollen Mick Jagger (82), Keith Richards (82) und Bill Wyman sich als ältere Männer zusammengesetzt und durchgerechnet haben, mit wie vielen Frauen sie im Laufe ihrer Karriere geschlafen haben. Während Mick seine Zahl eher im dreistelligen Bereich gesehen haben soll, habe Bassist Bill laut Spitz bei rund 1.800 Eroberungen aufgehört zu zählen. Keith wiederum habe seine Liebesabenteuer angeblich nur an einer Hand abgezählt – ein krasser Kontrast zum Image des "bösesten" Stones.

Spitz erklärt, Bill habe über Jahre ein Tagebuch geführt, in dem er jede Frau notiert habe, mit der er die Nacht verbrachte. Der Autor beschreibt den Musiker als mit Abstand wildestes Bandmitglied: Bill sei der Älteste in der Truppe gewesen und anfangs sogar der einzige Verheiratete, habe nach seinem Einstieg bei der Band aber "komplett losgelassen". Er habe angeblich nie allein einschlafen wollen und sich bei Shows gern die schönsten Fans in der ersten Reihe aussuchen lassen, während ein Roadie sie anschließend backstage brachte. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Biografen auch Bills Skandalehe mit Mandy Smith: 1989 heiratete der Bassist die damals 18-Jährige, die er laut diversen Berichten bereits Jahre zuvor kennengelernt hatte. Laut Spitz soll diese Verbindung selbst Mick "angeekelt" haben, weil seine Töchter Karis und Jade älter waren als Mandy. Auch der Rest der Band soll Bill deutlich die Meinung gesagt haben.

Doch nicht nur Bill sorgte für brisante Geschichten – auch im engen Freundeskreis der Stones ging es turbulent zu. Spitz zeichnet nach, wie sich die Liebesleben von Mick, Keith, Anita Pallenberg und Marianne Faithfull immer wieder überschnitten. Anita war lange an Keiths Seite, hatte aber auch mit Mick eine Affäre, sogar während sie im Film "Performance" ein Paar spielten. Marianne wiederum war mit Mick liiert, hatte aber ebenfalls etwas mit Keith und Brian Jones. Marianne wird vom Biografen mit den Worten zitiert: Keith sei "der romantischste Mann" gewesen, die gemeinsame Nacht sei "die romantischste ihres Lebens" gewesen. Trotz all dieser Verstrickungen betont Spitz vor allem die besondere Bindung zwischen Mick und Keith: Ihre Freundschaft sei die eigentliche Liebesgeschichte der Stones. So habe Keith, als er Patti Hansen heiratete, ausgerechnet Mick als Trauzeugen gewählt – obwohl die beiden zu dieser Zeit gar nicht miteinander gesprochen haben sollen.

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Getty Images Bill Wyman von den Rolling Stones spielt 1965 bei einem Konzert Gitarre

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Getty Images Bill Wyman bei der Premiere von "20.000 Days on Earth" im Barbican Centre in London im Jahr 2014

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Getty Images Charlie Watts, Mick Taylor, Mick Jagger, Keith Richards und Bill Wyman, 1969 nach dem Tod von Brian Jones