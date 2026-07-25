Mick Jagger klagt über die Schattenseiten des Älterwerdens

Mick Jagger (82) hat sich in einem offenen Gespräch mit der New York Times ernüchtert über das Älterwerden geäußert. Der Frontmann der Rolling Stones, der am 26. Juli seinen 83. Geburtstag feiert, ließ dabei keinen Zweifel daran, was er von den vermeintlichen Vorzügen des Alters hält: "Daran ist nichts gut", sagte er dem Medium. "Nichts. Man wird nicht weiser. Man vergisst alles. Ich habe meine ganze Weisheit vergessen." Er räumte zwar ein, vielleicht "ein paar Perlen" gehabt zu haben, aber er habe vergessen, welche das waren. Auch körperlich mache das Älterwerden ihm zu schaffen: "Es ist nicht besonders angenehm, und natürlich kann man Dinge nicht mehr so schnell erledigen, wie man möchte, und körperlich kann man manche Dinge nicht mehr tun, die man gerne tun würde. Man kann sie noch tun, aber man muss vorsichtiger sein."

Doch nicht nur das Altern beschäftigt den Sänger – auch sein Leben als Weltstar hinterlässt Spuren. "Es ist offensichtlich nicht normal. Es ist nicht wie das Leben der meisten Menschen. Es beeinflusst einen", sagte er im Interview. "Man kann sich entfremden. Von anderen Menschen." Um trotzdem geerdet zu bleiben, greife er auf eine simple Methode zurück: Er gehe alleine auf die Straße und erledige ganz normale Dinge. Passend dazu hat die Band gerade ihr 25. Studioalbum "Foreign Tongues" veröffentlicht.

Gleichzeitig experimentierten Mick und sein Bandkollege Keith Richards (82) zuletzt mit künstlicher Intelligenz – und zwar für das Musikvideo zu "In the Stars". Darin wurden ihre Gesichter mithilfe von Deepfake-Technologie durch jüngere Versionen ihrer selbst ersetzt. "Wir hatten viel Spaß damit", sagte Mick der New York Times. "Es sind nur die Gesichter der Musiker, die anders sind." Keith Richards kommentierte gegenüber Billboard, das sei ihre "Berührung mit KI" gewesen, und fügte hinzu: "Ich sagte: 'Sehr schön. Ich wünschte, ich würde jetzt so aussehen.' Aber vielleicht sind sie genau dafür gut – Musikvideos." Das steht in gewissem Kontrast zu Micks früher geäußerter Haltung, als er sich klar dagegen aussprach, dass künstliche Intelligenz die Stimme oder den Sound der Rolling Stones nachahmt.

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Getty Images Ronnie Wood, Steve Jordan, Mick Jagger und Keith Richards von The Rolling Stones, Juli 2024

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Instagram / mickjagger Mick Jagger in Ägypten

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Getty Images Die Rolling Stones im August 2022 in Berlin