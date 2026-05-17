Die Rolling Stones nahmen neues Album in nur vier Wochen auf

Die Rolling Stones sind zurück! Die Rocklegenden haben jetzt zwei neue Singles veröffentlicht und dabei gleichzeitig ihr kommendes Studioalbum angekündigt. Bei einer Pressekonferenz im Weylin, einem historischen Bankgebäude in New York, präsentierten Mick Jagger (82), Keith Richards (82) und Ronnie Wood (78) die Tracks "In The Stars" und "Rough And Twisted". Während der erste Song ein fröhlich-poppiger Rocker mit hymnischem Chor und charakteristischem Gitarrenriff ist, kommt "Rough And Twisted" als wilder Bluestrack mit Mundharmonika daher – und stellt Mick stimmlich eindrucksvoll in den Vordergrund. Das neue Album "Foreign Tongues" mit insgesamt 14 Songs soll am 10. Juli erscheinen.

Das Album wurde als Trio aufgenommen – nach dem Tod von Schlagzeuger Charlie Watts schrumpfte die Band auf drei Mitglieder. Die Aufnahmen fanden im kleinen Metropolis-Studio in West-London statt und dauerten laut Kurier nur einen Monat. "Dass wir nur diese vier Wochen gehabt haben, hat uns eine Dringlichkeit gegeben, die man hört", sagte Mick gegenüber den anwesenden Journalisten. "Wir hatten die meiste Zeit sehr viel Spaß im Studio, man muss dann aber auch sehr konzentriert arbeiten, man will ja aus den fünf Minuten eines Songs das Maximum rausholen." Auf "Foreign Tongues" sind auch namhafte Gäste zu hören, darunter Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Robert Smith von The Cure, Steve Winwood sowie Paul McCartney (83), der bereits auf dem Vorgängeralbum "Hackney Diamonds" mitwirkte.

Weniger erfreulich für die Fans: Die für 2026 geplanten Europa-Shows wurden im Dezember abgesagt. Als Grund wurde angegeben, dass Keith an Arthritis leidet, die auch seine Fingergelenke beeinträchtigt, und er sich daher nicht zu einer vier Monate langen Tour verpflichten könne. Auf die Frage, warum er trotz allem stimmlich so stark klinge, antwortete der 82-jährige Mick bei der Pressekonferenz lachend: "Das liegt daran, dass ich jetzt viel weniger Drogen nehme als in den 60er-Jahren. Aber es liegt auch an der Übung." Immerhin können sich Fans auf einen Live-Auftritt freuen: Ronnie tritt am 16. Juli auf Burg Clam in Oberösterreich auf – gemeinsam mit Van Morrison.

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Getty Images Die Rolling Stones beim Konzert in Las Vegas

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Getty Images Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards und Ron Wood im Februar 2016

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Getty Images Ronnie Wood, Gitarrist der Rolling Stones