Witzig: So lief Ronnie Woods Einstieg bei den Rolling Stones

Ronnie Wood (79) erinnert sich in seinem neuen Bildband "Fearless: The Anthology" an eine völlig verrückte Lehrzeit mit Mick Jagger (82) – und verrät dabei auch, warum er bis heute nicht einfach anziehen darf, was er will. In dem opulenten Buch, das jetzt von Genesis Publications erscheint, öffnet der Gitarrist sein Archiv mit Gitarren, Bühnenklamotten und Setlists und erzählt von legendären Sessions Mitte der 70er Jahre in London. Damals platzte sein Haus aus allen Nähten, weil Mick Jagger, Keith Richards (82) und sogar David Bowie (†69) ständig ein- und ausgingen, wie er in dem Werk schildert. Auch Paul McCartney (84), Gregg Allman (†69) und Drummer wie Kenney Jones gaben sich die Klinke in die Hand – aus diesem Chaos entstand schließlich der Rolling Stones-Hit "It’s Only Rock ’n’ Roll (But I Like It)" und Ronnie fand seinen Weg in die Kultband.

In Auszügen aus dem Buch beschreibt Ronnie, wie sich seine Zusammenarbeit mit den Stones ganz nebenbei beim Arbeiten an seinem ersten Soloalbum anbahnte. "Keith kam vorbei, und vier Monate später war er immer noch da", erinnert sich der Musiker. Mick habe ihn beim Songschreiben unterstützt und im Gegenzug um Hilfe bei "It’s Only Rock ’n’ Roll" gebeten. Ronnie und David Bowie sangen die Background-Vocals, Willie Weeks spielte Bass, ein schlafender Kenney Jones wurde mitten in der Nacht als Drummer geweckt. Während Ronnie seinen Song "I Can Feel the Fire" für sein eigenes Album "I’ve Got My Own Album to Do" behielt, machte Mick den Stones-Track zum Titelstück der Platte von 1974 – für Ronnie war das seine "Lehrzeit". Kurz darauf schloss er sich endgültig den Rolling Stones an. In "Fearless: The Anthology" zeigt er dazu seine Bühnenoutfits von seinem ersten Auftritt 1975 bis zur aktuellen "Hackney Diamonds"-Tour.

Auch hinter den Kulissen zeichnet das Buch ein sehr persönliches Bild von Ronnie. Der Gitarrist, der dreimal verheiratet war und sechs Kinder hat, spricht offen darüber, dass er Alkohol- und Drogenproblemen den Rücken gekehrt hat. Besonders am Herzen liegen ihm seine Instrumente. "Meine Gitarren sind die Werkzeuge meines Handwerks. Sie sind wirklich kostbar für mich", erklärt er. Er beschreibt, wie Mick und Keith im Studio meist mit einem Riff oder einer Songidee vorlegen und er instinktiv ergänzt, was der Track braucht. "Ich war auf der Suche nach einem Abenteuer, und das habe ich auf jeden Fall bekommen", fasst Ronnie sein Leben zusammen. Heute genießt der Musiker es, dass seine Gitarren, seine Kunst und seine Bühnenlooks in "Fearless: The Anthology" festgehalten sind – und betont, dass er trotz aller Erfolge immer noch jeden Tag Neues an der Gitarre lernt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ronnie Wood, Gitarrist der Rolling Stones

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Rolling Stones im Juli 2022 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Ronnie Wood bei einem Event in London, November 2019