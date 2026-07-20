Ein Tipp von John: Darum traf Mick Jagger Elvis Presley nie

Mick Jagger (82) hat nie seinen großen Held Elvis Presley (†42) persönlich getroffen – und das aus einem ganz bestimmten Grund. In der Podcast-Sendung "Conan O'Brien Needs a Friend" erklärte der Rolling-Stones-Frontmann jetzt, dass kein Geringerer als John Lennon (†40) ihn einst davon abgehalten hatte, den King of Rock and Roll zu treffen. Der Beatles-Musiker habe ihn ausdrücklich gewarnt, seinen Idolen nicht zu begegnen. "Ich erinnere mich, dass John mir sagte: 'Ich würde Elvis nie treffen, Mick, wenn ich du wäre.' Und so habe ich es nicht getan. Ich habe Johns Rat befolgt", erklärte Mick in der Sendung.

Im Rückblick bereut der 82-Jährige diese Entscheidung allerdings. "Es war wirklich dumm von mir", gab er zu und ergänzte, er hätte Elvis sehr gerne kennengelernt. Gleichzeitig erklärte er, warum Johns Worte damals so viel Gewicht für ihn hatten: "Er hat mir diese Geschichte mehr als einmal erzählt. Das hat mich abgeschreckt. Ich wollte meinen Elvis für mich behalten, meine eigene Version von Elvis. Ich wollte nicht, dass meine Version von Elvis zerstört wird wie Johns, aber vielleicht wäre meine Sicht auf Elvis eine andere gewesen." Im selben Gespräch erinnerte sich Mick außerdem daran, wie er und John miteinander wetteiferten – allerdings auf ihre ganz eigene Art: "Wir waren eher im Sarkastischsein kompetitiv. Verbale Konkurrenz", scherzte er. John sei dabei vor allem darauf aus gewesen, "witzig und sarkastisch" zu sein.

Das Interview fällt in eine arbeitsreiche Phase für den Musiker: Die Rolling Stones veröffentlichten am 10. Juli ihr 25. Studioalbum "Foreign Tongues". Doch eine Pause gönnt sich Mick so schnell nicht. Gegenüber dem Musikmagazin NME verriet er bereits, dass er "schon wieder angefangen hat, Songs zu schreiben" – obwohl diese nicht zwingend für die Band bestimmt sein müssen: "Manchmal entscheidet man beim Schreiben eines Songs: 'Das ist nichts für mich, aber das könnte für die Chili Peppers sein' oder so."

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Getty Images Mick Jagger bei der New York City Ballet 2025 Fall Fashion Gala im David H. Koch Theater in New York City, Oktober 2025

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Getty Images Elvis Presley, Musiker

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Getty Images John Lennon, Sänger