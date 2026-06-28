Tammy Hembrow warnt vor dieser Diätfalle beim Traumkörper

Wer weniger isst und mehr Cardio macht, bekommt keinen definierten Körper – davon ist Tammy Hembrow (32) überzeugt. Die australische Fitnessinfluencerin und Mutter von drei Kindern hat sich in einem TikTok-Video offen gegen kalorienrestriktive Ernährung ausgesprochen und warnt ihre Followerinnen vor einem weit verbreiteten Irrtum. "Ich glaube, wir alle kennen das als Frauen: Man will schlank oder definierter sein, also denkt man, weniger essen, mehr Cardio, mehr Einschränkungen", so Tammy. Doch genau das könne die erhofften Erfolge verhindern.

Die Influencerin erklärte, dass ein definierter, muskulöser Look tatsächlich vom Muskelaufbau abhänge – und der wiederum ausreichend Nahrung voraussetze. "Man braucht genug Energie für die Workouts. Wenn man nicht genug Kalorien und Nährstoffe bekommt, werden die Trainingseinheiten schlecht sein und man wird keine Muskeln aufbauen", so Tammy. Zu strenge Diäten führten langfristig zu Erschöpfung, Heißhunger und unkontrollierten Essattacken. Ihr Appell: "Das Ziel sollte sein, einen starken, gesunden Körper aufzubauen, der gut Energie verbrennt, gut funktioniert und sich gut anfühlt."

Doch während Tammy ihren Followerinnen in Sachen Ernährung und Training Mut machte, wirkte sie privat zuletzt alles andere als unbeschwert. In der TV-Show "Shark!" von Sender Nine sprach sie vor einer Woche über das schnelle Ehe-Aus mit Matt Zukowski und kämpfte dabei mit den Tränen. Sie erklärte auch, sie sei gerade dabei, sich selbst wiederzufinden.

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Getty Images Tammy Hembrow bei der Premiere von Disneys "The Lion King" 2026

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Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

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Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, November 2023