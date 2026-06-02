Junge Liebe: Tammy Hembrow turtelt mit Freund Grayson (23)

Händchenhalten, Umarmungen und Küsse im warmen Sand: Tammy Hembrow (32) und ihr Freund Grayson Te Moana haben sich am Montag an der Gold Coast richtig verliebt gezeigt. Die Influencerin und das australische Model verbrachten einen ausgelassenen Strandtag zusammen und machten dabei kein Hehl aus ihrer Zuneigung füreinander. Das zeigen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen. Tammy erschien in einem gestreiften Bikini mit offenen, welligen Haaren, während Grayson sie für eine leidenschaftliche Umarmung in die Arme nahm. Später entspannte das Paar gemeinsam auf dem Sand, wo Tammy sich einen breitkrempigen Strohhut aufsetzte und sich für einen langen Kuss zu ihrem Freund hinunterbeugte.

Dabei ist das Paar online nicht vor Kritik gefeit. Immer wieder muss sich das Duo wegen seines Altersunterschieds Kommentare gefallen lassen. Grayson stellte sich dem Gegenwind mit einem trotzig-romantischen Post auf Social Media entgegen: Er teilte schwarz-weiße Selfies der beiden zusammen und schrieb dazu schlicht "You wouldn't get it" – zu Deutsch: "Ihr würdet es nicht verstehen." Tammy kommentierte darunter: "Ich liebe dich einfach." Auch Fans des Paares stellten sich schützend vor die beiden. "Warum seid ihr alle so aufgebracht? Lasst sie in Ruhe und lasst sie einander lieben", schrieb ein Nutzer.

Schon zu Beginn des Jahres hatten Tammy und Grayson ihr Liebesglück ganz offiziell ins Rampenlicht gezogen. Bei der Premiere von Margot Robbies (35) Film "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney zeigten sie sich eng umschlungen, lachten für die Kameras und küssten sich innig. Fotos, die Daily Mail vorlagen, machten damals schnell klar: Dieses Duo möchte sich nicht verstecken.

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Getty Images Grayson Te Moana und Tammy Hembrow bei der Premiere von Disneys "The Lion King" 2026

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Instagram / grayson_temoana Grayson Te Moana und Tammy Hembrow, Mai 2026

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Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im November 2025