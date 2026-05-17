Tammy Hembrows Schwester Emilee kritisiert ihre offene Art

Tammy Hembrow (32) teilt ihr Liebesleben so offen mit der Welt – und das gefällt nicht allen in ihrer Familie. Ihre Schwester Emilee hat sich jetzt in einem TikTok-Video, das Daily Mail Australia vorliegt, kritisch darüber geäußert. In dem Clip, der gemeinsam mit ihrem Vater Mark aufgenommen wurde, nahm Emilee ihre Schwester augenzwinkernd aufs Korn: "Tammy ist das Gegenteil von mir. Sie teilt ihre gesamte Beziehung online – vom ersten Tag an, an dem sie jemanden kennenlernt. Und ich frage mich: Warum?" Die 34-Jährige schob noch nach: "Was bringt das? Ich sehe den Sinn nicht. Ich glaube, ich bin die Klügere unter den Schwestern!"

Tatsächlich macht die australische Influencerin Tammy Hembrow auch mit ihrem aktuellen Freund, dem Model Grayson Te Moana, keinen Hehl aus ihrer neuen Liebe. Die 31-Jährige und der neun Jahre jüngere Grayson wurden bereits knutschend am Strand der Gold Coast gesichtet, kurz nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Offiziell bestätigt hatten die beiden ihre Romanze im Februar beim australischen Filmpremiere-Event von "Wuthering Heights" in Sydney. Davor hatte Tammy nach ihrer kurzen Liaison mit dem Footballstar Bailey Smith im vergangenen Jahr auch eine Ehe hinter sich: Sie und Matt Zukowski hatten im November 2024 geheiratet, trennten sich jedoch nur sieben Monate später. Außerdem kam es im März zu einer entspannten Begegnung am Flughafen Sydney: Tammy traf dort auf ihren Ex Matt Poole, dessen neue Partnerin Annelyse Oatway sowie die gemeinsame Tochter Posy und Matts Baby Parker.

Tammy ist dreifache Mutter und zählt zu den bekanntesten Social-Media-Persönlichkeiten Australiens. Ihre Beziehungsgeschichte ist eng mit ihrer öffentlichen Präsenz verknüpft: Mit Matt Poole war sie ab 2020 zusammen, er machte ihr 2021 auf einer Privatyacht einen Heiratsantrag. Gemeinsam bekamen sie Tochter Posy, bevor die Beziehung im Jahr 2023 endete. Auch ihre darauffolgende Beziehung mit Matt Zukowski verlief schnell und öffentlich – von der Verlobung nach nur drei Monaten bis zur Hochzeit auf dem Château Du Soleil in Byron Bay.

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Backgrid AU / BACKGRID Emilee und Tammy Hembrow im Februar 2023

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Getty Images Tammy Hembrow, australische YouTuberin

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Getty Images Grayson Te Moana und Tammy Hembrow bei der Premiere von Disneys "The Lion King" 2026