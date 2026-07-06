Für Tammy Hembrows neue Liebesfotos hagelt es Fan-Kritik

Ein romantischer Strand-Clip hat Tammy Hembrow (32) jetzt in die Schusslinie ihrer Follower gebracht. Die australische Influencerin teilte auf Social Media ein Video, das zärtliche Momente mit ihrem neuen Freund Grayson Te Moana zeigt. Die beiden verbrachten ein Sonnenuntergangs-Date am Strand, bei dem eine Fremde die innigen Szenen des Paares filmte. "Süßeste Momente, festgehalten von der süßesten Fremden", schrieb Tammy zu ihrem Beitrag auf Instagram. Auf dem Clip ist unter anderem zu sehen, wie der 23-Jährige die Influencerin in die Arme schließt, während sie die Arme um seinen Hals legt.

Wie die Daily Mail berichtet, fühlten sich viele Follower sofort an frühere Pärchenposts der Social-Media-Bekanntheit erinnert. Vor allem Vergleiche zu Tammys Ex-Mann Matt Zukowski machten in den Kommentaren die Runde. Mehrere User spotteten, dass die Szenen fast identisch zu älteren Strandaufnahmen mit Matt wirkten. Unter den Reaktionen fielen Sätze wie "Schon wieder ein anderer Typ" oder "Gleiches Spiel, anderer Mann". Es gab aber nicht nur Häme: Einige Fans nahmen Tammy auch ausdrücklich in Schutz. Sie kritisierten den scharfen Ton im Netz und machten deutlich, dass ihr Liebesleben niemanden etwas angehe.

Tammy und Grayson machen ihre Beziehung seit einiger Zeit immer öffentlicher. Zuletzt war bereits bekannt geworden, dass die beiden sogar über ein mögliches Zusammenziehen nachdenken. Grayson könnte dafür an die Gold Coast ziehen, wo Tammy mit ihren drei Kindern lebt. Die Unternehmerin hatte ihre Trennung von Matt im Juni 2025 öffentlich gemacht, nur sieben Monate nach dem Ende ihrer kurzen Ehe. Seitdem sorgt vor allem ihr Privatleben immer wieder für Gesprächsstoff, während sie ihren Alltag als Mutter und Influencerin regelmäßig mit ihrer Community teilt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tammy Hembrow, australische YouTuberin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tammy Hembrow und Grayson Te Moana

Anzeige Anzeige

Getty Images Tammy Hembrow bei der Premiere von Disneys "The Lion King" 2026