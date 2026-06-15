Tammy Hembrow berichtet unter Tränen von ihrer Scheidung

Tammy Hembrow (32) hat sich in der australischen TV-Show "Shark!" von Sender Nine offen über ihre gescheiterte Ehe mit Matt Zukowski geäußert – und dabei mit den Tränen gekämpft. Die 32-jährige Influencerin und Social-Media-Star aus Queensland sprach in der Sendung darüber, wie sehr sie das öffentliche Ehe-Aus mitgenommen hat. "Es war eine sehr öffentliche Ehe, und dann war es eine sehr öffentliche Scheidung, über einen sehr kurzen Zeitraum, was das Ganze noch erniedrigender macht", sagte sie. Tammy fügte hinzu, dass sie gerade dabei sei, "sich selbst wiederzufinden".

Das Ende der Ehe mit Matt trifft die Influencerin also sichtlich noch immer. Gegenüber Daily Mail erklärte sie jedoch, dass die TV-Serie zum richtigen Zeitpunkt komme: "Ich habe gerade mit vielen Dingen zu kämpfen, und ich dachte, das könnte etwas sein, das ich wirklich brauche." Mit Blick auf ihr Leben insgesamt zeigte sich Tammy zurückhaltend optimistisch: "Im Moment nehme ich alles Tag für Tag." Tammy und Matt hatten im November 2024 geheiratet und nur sieben Monate später, im Juni 2025, ihre Trennung bekannt gegeben. Inzwischen ist die dreifache Mutter mit dem 23-jährigen Model Grayson Te Moana zusammen, den sie zuletzt bei der Australian Fashion Week öffentlich präsentierte.

Während Tammys neue Beziehung also rasch Fahrt aufzunehmen scheint – die beiden sprechen Berichten zufolge bereits über einen möglichen Umzug Graysons an die Gold Coast –, gibt es dabei nicht nur positive Reaktionen. Ihr Ex-Verlobter Matt Poole, mit dem sie die dreijährige Tochter Posy hat, machte in einem öffentlichen Kommentar auf Social Media deutlich, dass er es nicht möge, wenn Posy Zeit mit Grayson verbringt. "Ich mag es nicht. Aber manche Dinge liegen leider außerhalb meiner Kontrolle", schrieb er. Tammy bringt außerdem die Kinder Wolf und Saskia aus ihrer früheren Beziehung mit Reece Hawkins mit.

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Getty Images Tammy Hembrow, australische YouTuberin

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Instagram / matt_poole1 Matt Poole und Annelyse posieren mit ihren Kindern, November 2025

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Getty Images Grayson Te Moana und Tammy Hembrow bei der Premiere von Disneys "The Lion King" 2026