Tammy Hembrows neuer Freund will schon bei ihr einziehen

Tammy Hembrow (32) und ihr neuer Freund Grayson Te Moana denken offenbar schon über den nächsten großen Schritt nach: Zusammenziehen! Bei der Präsentation der neuen Serie "Shark!" verriet das Model, dass das Paar bereits Gespräche über einen Umzug geführt hat. Demnach könnte Grayson bald an die Gold Coast ziehen, wo Tammy mit ihren drei Kindern Wolf, Saskia und Posy lebt. Konkrete Pläne gebe es aber noch nicht, betonte der 23-Jährige laut Daily Mail – die Entscheidung sei "im Moment noch ungewiss".

Der Zeitpunkt dieser Überlegungen sorgt für Gesprächsstoff, denn Tammy und Grayson hatten ihre Beziehung erst Anfang des Jahres öffentlich gemacht. Ihren ersten großen Pärchenauftritt feierten sie im Februar bei der australischen Premiere von "Wuthering Heights" in Sydney, wenig später zeigten sie sich gemeinsam bei der Australian Fashion Week. Auch an der Gold Coast wurden sie bereits beim Turteln erwischt: Bei einem entspannten Strandtag konnten die beiden kaum die Finger voneinander lassen.

Parallel sorgt aber auch Tammys Ex-Verlobter Matt Poole für Schlagzeilen: Der Profisportler machte auf Social Media deutlich, dass er es nicht gut findet, wenn die gemeinsame Tochter Posy Zeit mit dem neuen Partner der Influencerin verbringt. "Ich mag das nicht. Aber manche Dinge liegen leider nicht in meiner Kontrolle", schrieb Matt offen unter den Instagram-Kommentar eines Followers.

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Getty Images Tammy Hembrow und Grayson Te Moana

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Instagram / grayson_temoana Grayson Te Moana und Tammy Hembrow, Mai 2026

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Instagram / matt_poole1 Matt Poole und Tammy Hembrow, Ex-Paar