Tammy Hembrow blamiert sich mit Photoshop-Fail am Strand

Eigentlich sollte es ein entspannter Abend am Strand werden – doch für Tammy Hembrow (32) endete ein Fotoshooting an der Gold Coast in Australien mit einer gehörigen Portion Spott aus dem Netz. Die Fitness-Influencerin postete kürzlich eine Bildersammlung auf Instagram, auf der sie bei einem Sonnenuntergang am Strand zu sehen ist – im lässigen Look aus blauem Langarmshirt und Jeans, ohne BH, mit einer Weinflasche in der Hand, dazu Pizza von einem lokalen Imbiss und Küsse mit ihrem Freund Grayson Te Moana. Doch ein Detail entging ihr dabei: Auf einem der Fotos fehlt der Hals der Weinflasche schlicht und einfach – ein klassischer Photoshop-Fehler, der ihren Followern sofort auffiel.

In der Kommentarspalte ließen die Nutzer kein gutes Haar an dem Missgeschick. "Der Photoshop-Fail im ersten Foto, LOL. Ich dachte, sie sagt, sie bearbeitet ihre Fotos nicht", schrieb ein Follower, ein anderer ergänzte: "Der Weinflasche fehlt der obere Teil!" Doch nicht nur die Bildbearbeitung sorgte für Kritik. Mehrere Nutzer wiesen darauf hin, dass das Trinken von Alkohol an Stränden der Gold Coast laut der Regierung von Queensland verboten ist. "Es ist illegal, an Stränden der Gold Coast und öffentlichen Plätzen zu trinken. Deine Kinder sind bei dir – was bringst du ihnen damit bei?", kommentierte ein weiterer unzufriedener Fan. Ob Tammy den Wein tatsächlich getrunken hat oder nur damit posierte, ist laut Daily Mail unklar.

Privat scheint Tammy ihr Date am Meer mit Grayson trotzdem zu genießen. Die Influencerin und der 23-Jährige machten ihre Liebe im Februar bei der Premiere von "Wuthering Heights" offiziell und zeigen sich seitdem immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit. Zuvor hatte Tammy eine Reihe viel beachteter Beziehungen: Nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten und Influencer Reece Hawkins, mit dem sie die Kinder Wolf und Saskia hat, war sie unter anderem mit Ironman Matt Poole liiert, mit dem sie 2022 Tochter Posy bekam. Es folgten kurze Romanzen, etwa mit Rapper Jahkoy Palmer, sowie eine Ehe mit Love Island-Star Matt Zukowski und später eine Beziehung mit AFL-Profi Bailey Smith.

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Instagram / tammyhembrow Fotoshop-Fail? Die Weinflasche neben Tammy Hembrow hat keinen Hals.

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Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im November 2025

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Getty Images Tammy Hembrow und Grayson Te Moana