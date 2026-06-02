Wegen Tochter: Ex Matt stichelt gegen Tammy Hembrows Neuen

Tammy Hembrows (32) Ex-Verlobter, Matt Poole, sorgt derzeit auf Social Media für Aufmerksamkeit. Der professionelle Ironman gab öffentlich zu, dass er sich unwohl fühlt, wenn der neue Partner der Influencerin, Grayson Te Moana, Zeit mit ihrer gemeinsamen Tochter Posy verbringt. Anlass war ein rührender Instagram-Beitrag, in dem Matt seine Liebe zu der dreijährigen Tochter teilte. Ein Follower kommentierte daraufhin, dass er ebenfalls Bedenken hätte, Grayson "so früh" in der Nähe seiner Tochter zu sehen. Matt reagierte darauf öffentlich und bestätigte, dass er die Aussage teile.

"Ich mag es nicht. Aber manche Dinge liegen leider außerhalb meiner Kontrolle", schrieb Matt in seiner Reaktion. Auch Grayson meldete sich inzwischen zu Wort und äußerte sich in einem Social-Media-Post zu seiner Beziehung mit Tammy. Der 23-Jährige teilte schwarz-weiße Selfies mit der Influencerin und kommentierte die Bilder mit den Worten "Ihr würdet es nicht verstehen", offenbar eine Anspielung auf die kürzlich geäußerte Online-Kritik an dem Paar. Tammy reagierte darauf in den Kommentaren mit einem kurzen Liebesbekenntnis: "Ich liebe dich einfach."

Tammy und Matt kamen 2020 zusammen und wurden im Juli 2022 Eltern ihrer Tochter Posy. Nur wenige Monate später, im Dezember 2022, trennten sich die beiden. Auch Matt hat inzwischen ein neues privates Glück gefunden: Im November verlobte er sich mit seiner Partnerin Annalyse Oatway, mit der er bereits einen Sohn hat. Tammy wiederum ist überglücklich mit Grayson: Sie und das Model zeigten sich erstmals im Februar offiziell als Paar, als sie gemeinsam die australische Premiere von "Wuthering Heights" in Sydney besuchten.

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Instagram / matt_poole1 Matt Poole und Tammy Hembrow, Ex-Paar

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Instagram / grayson_temoana Grayson Te Moana und Tammy Hembrow, Mai 2026

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Instagram / matt_poole1 Matt Poole und Annalyse Oatway mit ihrem Sohn und Posy, Mai 2026