Wegen Ehemann: Madonna gesteht Eifersucht auf Kylie Minogue

Bei einem Interview-Abend mit Moderator Graham Norton (63) im Londoner Konzertclub Koko hat Madonna (67) ein überraschendes Geständnis gemacht: Die Popsängerin war einst eifersüchtig auf Kylie Minogue (58). "Ich war tatsächlich ein kleines bisschen eifersüchtig auf dich", verriet sie der australischen Kollegin, die bei einem Teil des Gesprächs dabei war. Grund dafür war laut Madonna nicht nur ihre Bewunderung für Kylie, sondern auch ihr damaliger Ehemann. "Ich glaube, mein Ex-Mann hat damals für sie geschwärmt. Ich dachte mir: 'Ich werde nie so schön sein wie Kylie!'", erklärte sie gegenüber dem Moderator, wie Just Jared berichtet.

Madonnas Eifersucht hat eine lange Geschichte. Bei den MTV Europe Music Awards im Jahr 2000 in Stockholm erschien sie in einem T-Shirt mit Kylies Namen in Strasssteinen – ein Outfit, das Norton ebenfalls ansprach. "Ich war in meiner Western-Phase und habe alles mit Strasssteinen besetzt. Ich habe versucht, an Sängerinnen zu denken, in die ich ein bisschen verliebt bin. Und da dachte ich natürlich an Kylie und ließ ein T-Shirt mit ihrem Namen machen", erklärte Madonna. Kylie erinnerte sich, damals völlig unvorbereitet gewesen zu sein. "Es kam ohne Vorwarnung. Ich weiß nicht, was ich getan habe – ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Es war unglaublich", sagte sie dazu. Als Norton fragte, ob Kylie auf Madonnas kommendem Album "Confessions II" zu hören sei, das am 3. Juli erscheint, schwiegen beide vielsagend und schmunzelten – ohne die Gerüchte zu bestätigen oder zu dementieren.

Gemeinsam auf der Bühne standen die beiden Popsuperstars zuletzt bei Madonnas Celebration Tour im Jahr 2024. Dabei performten sie Gloria Gaynors "I Will Survive" sowie Kylies Hit "Can't Get You Out of My Head" – und Kylie kehrte den Spieß um: Sie trug ihrerseits ein Strassshirt mit Madonnas Namen darauf. "Was für ein Moment. Ich habe das absolut geliebt", schwärmte Kylie noch jetzt davon. Auch abseits der gemeinsamen Auftritte verbindet die beiden eine tiefe gegenseitige Wertschätzung. Kylie brachte zu dem Abend sogar ihre persönliche Vinylkopie von Madonnas selbstbetiteltem Debütalbum von 1983 mit. "Meine Schwester und ich haben dieses Album rauf und runter gehört. Die Liebe entstand und sie war unvergänglich", erklärte sie gegenüber Norton.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kylie Minogue und Madonna, Pop-Sängerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Minogue bei der Met Gala 2024 im Metropolitan Museum of Art in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Februar 2026