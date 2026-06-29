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Michelle Hunziker
Aus dem Grund scheiterte Michelle Hunziker live am Alphorn

Aus dem Grund scheiterte Michelle Hunziker live am Alphorn

- Nurin Khalil
Lesezeit: 2 min
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Michelle Hunziker (49) hatte beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel einen ganz besonderen Auftritt – allerdings mit unerwarteten Hindernissen. Am Ende der Finalsendung erklärte ihr Alphornmusiker Erwin Füchslin live und auf Englisch, wie man das traditionelle Schweizer Instrument spielt. Die Moderatorin versuchte sich tatsächlich daran, brachte jedoch keinen einzigen Ton heraus – und das hat laut Erwin einen überraschenden Grund.

Der Schweizer Musiker verriet gegenüber der GlücksPost, was hinter dem misslungenen Live-Versuch steckt: "In den Proben hatte es geklappt, aber live hatte sie zu viel Make-up im Gesicht und kriegte keinen Ton heraus." Das bedeutet: Die reichlich aufgetragene Schminke sorgte dafür, dass Michelle beim Anspielen keinen ausreichend dichten Kontakt mit dem Mundstück des Alphorns herstellen konnte. In der Probe hatte es noch funktioniert. Erwin selbst leitet seit 34 Jahren seine eigene Bigband namens Lochus, mit der er beim ESC im Rahmen der viel gelobten Eröffnungsfeier weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt hatte.

Beim Finale des ESC in Basel führte Michelle gemeinsam mit Hazel Brugger (32) und Sandra Studer als Trio durch den Abend. Passend zum glamourösen Rahmen des Contests waren die Moderatorinnen aufwendig gestylt – was im Fall von Michelle letztlich den unfreiwilligen Alphorn-Ausfall mit sich brachte. Erwin und seine Lochus-Kollegen sind es gewohnt, für Spektakel zu sorgen: Der Musiker erzählt, dass Alphornspieler im Ausland "gefeiert wie Popstars" werden – in Südamerika hätten manche Schweizer bei ihren Auftritten sogar geweint.

Michelle Hunziker, Moderatorin
Getty Images
Michelle Hunziker, Moderatorin
Michelle Hunziker bei der Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in der Astor Film Lounge in München
Imago
Michelle Hunziker bei der Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in der Astor Film Lounge in München
Michelle Hunziker, Juli 2025
Instagram / therealhunzigram
Michelle Hunziker, Juli 2025
Glaubst du Erwins Erklärung, dass zu viel Make-up Michelles Alphornton verhindert hat?
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