Michelle Hunziker teilt erstes Pärchenfoto mit ihrem Giulio

Michelle Hunziker (49) macht ihre neue Liebe offiziell! Die Moderatorin hat am Dienstag auf Instagram ein erstes gemeinsames Foto mit ihrem neuen Freund Giulio Berruti gepostet. Das Bild zeigt die beiden kurz vor einem Kuss, Hand in Hand, während im Hintergrund die Sonne über dem Meer untergeht. Damit bestätigt die Moderatorin ihre Beziehung mit dem italienischen Schauspieler nun ganz öffentlich – und zeigt sich dabei sichtlich verliebt.

Erste Hinweise auf die neue Romanze hatten sich bereits vor wenigen Monaten ergeben, als Michelle und Giulio händchenhaltend am Comer See fotografiert worden waren. Kurz darauf äußerte sich die Moderatorin gegenüber der Zeitschrift Chi vorsichtig zu ihrem Liebesglück: "Ich bin glücklich, aber ich versuche, dieses Glück zu schützen." Mit ihrem aktuellen Social-Media-Post scheint sie nun bereit zu sein, genau diesen Schritt zu gehen und ihr Glück mit der ganzen Welt zu teilen.

Giulio ist 41 Jahre alt und studierte zunächst Zahnmedizin, bevor er vor allem als Schauspieler und Model Karriere machte. Auch er war zuletzt in einer prominenten Beziehung: Rund fünf Jahre lang war er mit der italienischen Politikerin Maria Elena Boschi zusammen – die Trennung der beiden wurde im Oktober 2025 bekannt. Für Michelle ist es die erste öffentliche Beziehung seit ihrer Zeit mit dem Unternehmer Nino Tronchetti Provera, als sie vor einigen Jahren von Paparazzi-Fotos beim Küssen in Mailand gezeigt wurden.

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Imago Michelle Hunziker bei der Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in der Astor Film Lounge in München

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Giulio, Juni 2026

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker an ihrem 48. Geburtstag in Mailand