Nächstes Jahr 50: Das ist Michelle Hunzikers Schönheitstipp

Schönheit von innen heraus – das ist das Credo von Michelle Hunziker (49). Bei der Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing in München sprach die Moderatorin im Promiflash-Interview offen über das Älterwerden und darüber, was für sie wahre Schönheit ausmacht. Anlass dazu gab es gleich doppelt: Nicht nur feiert das Format eine neue Staffel, auch Michelle selbst steht vor einem runden Geburtstag – im kommenden Jahr wird sie 50.

Frauen, die Angst vor dem Älterwerden haben, gibt die Moderatorin einen klaren Rat mit auf den Weg. "Ich sage allen Frauen, sie sollen keine Angst vorm Älterwerden haben, weil es ist ein ganz schöner Weg und älter werden... Du wirst immer bewusster und reifer und weißt, was du willst", betonte sie gegenüber Promiflash. Statt auf kosmetische Eingriffe setzt Michelle lieber auf etwas Grundlegenderes: "Hauptsache, man bleibt gesund und man lebt ein Leben, in dem man wirklich in die Gesundheit investiert. Das ist das Wichtigste. Das, was von außen kommt, das ist eine Konsequenz der Gesundheit. Wenn du gesund bist, dann wirst du auch schön."

Bereits bei derselben Veranstaltung in München hatte Michelle klargemacht, von welchem Beautytrend sie Frauen ausdrücklich abrät: Filler. Damit zeigte die Moderatorin, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu den bekanntesten TV-Gesichtern zählt, eine konsequente Haltung. Für sie ist natürliche Pflege der Schlüssel – und nicht das, was sich durch Spritzen oder andere sichtbare Eingriffe ins Gesicht bringen lässt. Diese Überzeugung zieht sich offenbar wie ein roter Faden durch ihren Umgang mit dem Thema Schönheit.

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juni 2025

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Imago Michelle Hunziker, "LOL: Last One Laughing"-Premiere in München am 13.05.2026

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juli 2025