Die ESC-Moderatorinnen brillieren in funkelnden Glitzerlooks

Das Warten hat ein Ende: Der 69. Eurovision Song Contest in Basel hat endlich begonnen – und drei schweizerische Powerfrauen haben das Finale mit glamouröser Frauenpower eingeläutet! Michelle Hunziker (48), Hazel Brugger (31) und Sandra Studer führen am Samstagabend durch die Show. Passend zur glamourösen Atmosphäre der Veranstaltung präsentieren sich die Moderatorinnen schon zu Beginn in ausgefallenen Outfits. Während die Wetten, dass..?-Berühmtheit und die Sängerin in einfarbigen Pailletten-Looks glänzen, brilliert die Komikerin in einem pinken Zweiteiler, der mit einer großen, gestickten, bunten Blume besticht.

Hazel zog mit ihrem extravaganten Kleidungsstil auch schon im Halbfinale alle Blicke auf sich. Die 31-Jährige trug ein hochgeschlossenes, schimmerndes Kleid, das von oben bis unten mit reflektierenden Scheibchen designt war. Bei den Zuschauern scheint der Look gut angekommen zu sein – auch wenn er im ersten Moment einige Fragen aufwarf. "Warum sieht sie aus wie der Regenbogenfisch", wunderte sich beispielsweise ein Fan auf X und ein weiterer freute sich: "Die Show ist ein Klischee-Bingo, aber sich als Regenbogenfisch zu verkleiden ist immer gut."

Für Hazel geht mit der Moderation des Eurovision Song Contest ein Traum in Erfüllung. "Ich denke mir immer wieder: 'Oh Gott, ich komme aus einem kleinen Schweizer Dorf, wo jeder jeden kennt und jetzt darf ich einfach Europas größte Show moderieren'", schwärmte die LOL: Last One Laughing-Berühmtheit in einem emotionalen Beitrag auf Instagram. Sie liebe einfach alles an der Veranstaltung – "die ESC-Fans und ich liebe die Offenheit und Liebe, für die der Contest steht."

