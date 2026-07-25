Im Liebesurlaub zeigt Michelle Hunziker ihre Top-Figur

Urlaub mal anders: Michelle Hunziker (49) verwandelt eine Luxusjacht auf dem Mittelmeer in ein schwimmendes Fitnessstudio. Die Moderatorin verbringt derzeit gemeinsam mit ihrem neuen Partner Giulio Berruti und einer Freundesgruppe einen Liebesurlaub vor den Äolischen Inseln in Italien – und statt Aperol und Dolce Vita gibt es dort knallharte Deckeinheiten. Auf Fotos, die Bild vorliegen, sind Michelle und ihr Freundeskreis zu sehen. Die Gruppe macht Planks, Sit-ups und Balance-Moves, Michelle korrigiert Übungen und gibt den Takt vor. Mit dabei sind neben Giulio auch die Polit-Talkerin Nunzia De Girolamo und Realitystar Jonathan Kashanian.

Auf dem Sonnendeck zeigt die Schweizerin, was sie sportlich draufhat – und motiviert dabei alle um sie herum. Gegenüber Blick erklärte sie bereits ihr Motto: "Sport tut der Liebe gut. Sich fit zu halten, ist der Schlüssel zu Ausgeglichenheit und Glück." Dass sie es ernst meint, beweist sie täglich: Michelle trainiert fast jeden Tag mindestens eine halbe Stunde – Pilates, Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht und Karate, in dem sie sich sogar einen blauen Gürtel erkämpft hat.

Dass Michelle derzeit so strahlend wirkt, hängt wohl auch mit ihrer neuen Liebe zusammen. Seit einigen Monaten ist sie mit dem italienischen Schauspieler und Unternehmer Giulio Berruti liiert. Zusammengeführt haben soll die beiden ausgerechnet Nunzia, die beim Workout-Urlaub ebenfalls mit an Bord ist. Kennengelernt haben sich Michelle und Giulio offenbar bei einer Veranstaltung in der Schweiz im Dezember vergangenen Jahres. Gegenüber Blick schwärmte die Moderatorin von ihrer neuen Beziehung: "Bei ihm fühle ich mich sicher. Ich schlafe so gut in seinen Armen." Zur Hochzeit ihrer Tochter Aurora Ramazzotti (29) Anfang Juli war Giulio allerdings nicht mit dabei – er habe "nicht aufdringlich sein" wollen, erklärte Michelle in einem Interview.

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Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Giulio, Juni 2026

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Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti in Kenia, Silvester 2025