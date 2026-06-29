Chrissy Teigen wehrt sich gegen Kritik an ihren Nippelfotos

Chrissy Teigen (40) sorgt mal wieder für Wirbel im Netz – und nimmt ihre Kritiker direkt selbst aufs Korn. Auf Instagram zeigt sich das Model jetzt in Los Angeles in einer durchsichtigen weißen Bluse, unter der sich deutlich ihre rechte Brustwarze abzeichnet. Die Aufnahmen stammen von Modefotograf Yu Tsai, der Chrissy für ein neues Shooting in Szene setzte. Während einige Follower offenbar Anstoß an dem Blick auf ihren Nippel nahmen, versteht Chrissy die Aufregung überhaupt nicht und richtet sich mit einer klaren Botschaft an alle, die sich daran stören – natürlich wie gewohnt mit einer großen Portion Humor.

Zu den Bildern erklärt Chrissy in der Bildunterschrift, warum sie selbst ihre Brustwarzen nicht als provokant empfindet. Sie erinnert daran, dass ihre Brüste Babys gestillt haben und sie mehrmals operiert wurde. So schreibt sie augenzwinkernd, ihre Brust sei schon "dreimal in Scheiben geschnitten und wieder an ihren Körper angenäht" worden und Brustwarzen seien für sie weder besonders sexy noch gewagt. Danach legte die Influencerin noch humorvoll nach und fügte hinzu: "Ich hoffe, du wirst das überstehen – ich bin mir fast sicher, dass du das schaffst. Ich hab dich so lieb." In den Kommentaren bekam Chrissy dafür viel Zuspruch und wird für diese offene Art gefeiert: Ein Fan schwärmt etwa von ihrer "frechen Ehrlichkeit", ein anderer jubelt: "Lasst die Brustwarzen frei!"

Dass Chrissy so offen über ihren Körper spricht, passt zu ihrer Geschichte. Die Ehefrau von Musiker John Legend (47) ließ sich mit 20 Jahren die Brüste vergrößern. Damals erklärte sie: "Ich dachte mir, wenn ich schon auf dem Rücken liegend posiere, dann sollen sie wenigstens straff aussehen!" Nachdem sie Kinder bekommen hatte, entschied sie sich für eine weitere Operation und verkleinerte ihre Brüste. Auf Instagram schrieb sie dazu: "Sie waren viele Jahre lang toll zu mir, aber jetzt habe ich einfach genug davon. Ich würde gerne ein Kleid in meiner Größe zumachen können und mich ganz bequem auf den Bauch legen können! Keine große Sache!"

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Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer neuen Frisur

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Imago Model Chrissy Teigen und Schauspieler John Legend

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Getty Images Chrissy Teigen bei den ACE Awards 2024