Chrissy Teigen trauert um ihren geliebten Vater Ronald (†73)

Mit einer herzzerreißenden Nachricht hat sich Chrissy Teigen (40) am 10. Juni auf Instagram an ihre Follower gewandt: Ihr Vater Ronald Teigen ist gestorben. Der 73-Jährige verschied demnach am 9. Juni – nur wenige Tage vor seinem 74. Geburtstag. Die Bekanntgabe des Todes ihres Vaters begleitete das Model mit einem humorvollen Video aus besseren Zeiten, das Ron in seinem Element zeigt. "Gestern bin ich mit einem Vater aufgewacht und ohne einen ins Bett gegangen", schrieb Chrissy unter dem Post. "Und dann ist mein Dad einfach so... verdammt nochmal gestorben."

In ihrem bewegenden Statement schilderte die 40-Jährige auch, wie sehr sie der Tod ihres Vaters trotz aller innerer Vorbereitung traf. "Ich dachte, weil wir oft darüber gesprochen haben und ich mich damit abgefunden hatte, dass er schon immer ein ‚älterer Vater‘ war, würde es mich nicht so zu Boden werfen, wie es letztlich passiert ist", schrieb sie ehrlich. Gleichzeitig zeigte sich Chrissy dankbar für die gemeinsame Zeit in seinen letzten Lebensmonaten: "Ich habe meinem Vater einen Brief geschrieben, wie dankbar ich für ihn war. Darüber, wie hart er für uns gearbeitet hat und wie sehr ich ihn liebe." Ron hatte zuletzt in einer Senioreneinrichtung in der Nähe des Hauses gelebt, das Chrissy mit ihrem Ehemann John Legend (47) und den vier gemeinsamen Kindern bewohnt. Wie E! News berichtet, sagte John daraufhin seine Konzerte in New Mexico und Arizona ab und schrieb auf Instagram: "Wir haben einen Todesfall in der Familie, und ich muss bei ihnen zu Hause sein."

Chrissy hatte in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Erst vor wenigen Wochen sprach sie auf Instagram sehr offen über ihr Leben mit 40 und zeigte dabei, wie nah Emotionen und Alltag bei ihr oft beieinanderliegen. Auch der Kontakt zu ihrem Vater spielte zuletzt noch eine Rolle in ihrem Leben: Bereits 2024 schrieb sie auf Instagram, wie besonders ihre Besuche in Senioren- und Pflegeeinrichtungen für sie seien.

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Getty Images Chrissy Teigen, 2024

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Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammys, Februar 2025

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Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna, Miles, Esti und Wren