Vier Kinder: John Legend und Chrissy Teigen feiern das Chaos

Es ist ein besonderer Tag im Hause Teigen-Legend: Tochter Luna feiert ihren zehnten Geburtstag. Das ist für ihre Eltern Chrissy Teigen (40) und John Legend (47) nicht der einzige Grund zur Freude – die beiden schwärmen regelmäßig von ihrem turbulenten Familienleben mit ihren vier Kindern. Gegenüber E! News erzählte John von der Energie zu Hause: "All diese Energie, Liebe und Lachen im Haus zu haben, ist wunderschön. Alle laufen. Alle reden." Chrissy teilte auf Social Media zuletzt einen Bilderbogen aus dem Familienalltag mit dem Kommentar "20 Momente, in denen ich diese Woche glücklich war" – und gab damit einen Einblick in das bunte Treiben der Großfamilie.

Neben der Geburtstagsparty für Luna gibt es einiges, was den Alltag der Familie auf Trab hält. Luna, die laut ihrem Vater das Ebenbild ihrer Mutter ist, begeistert als Eisläuferin und zeigt dabei auch schon ein Talent vor der Kamera. Die anderen Kinder – Miles, 7, Esti, 3, und der zweijährige Wren – sind ebenfalls voll dabei. Dass drei von ihnen inzwischen dieselbe Schule besuchen, macht das Leben für die Eltern zumindest logistisch etwas leichter. "Es ist chaotisch, aber es ist ein schönes Chaos", sagte John gegenüber E! News.

Vier Kinder zu haben, war immer Chrissys Traum. In einer Folge des The Motherly Podcast erklärte sie: "Dein Herz hat Platz für so viele verschiedene Wesen. Und eines der besten Dinge, die es mich gelehrt hat, ist, die Unvollkommenheit wirklich zu umarmen." Auch John betonte in einem Interview mit dem Magazin People, wie sehr die Familie zusammenwächst – nachdem bei Sohn Miles Typ-1-Diabetes diagnostiziert wurde, rückte die Familie noch enger zusammen. "Sein Zustand baut auch Stärke in ihm auf, und als Familie", so John, "denke ich, dass er auch uns stärkt, weil wir alle gemeinsam zusammenhalten, um ihn zu unterstützen."

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Imago Model Chrissy Teigen und Schauspieler John Legend

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Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna, Miles, Esti und Wren

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Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern