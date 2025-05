Nach langer Abstinenz: Chrissy Teigen hatte Alkoholrückfall

Chrissy Teigen (39), das bekannte Model und Kochbuchautorin, hat öffentlich über ihre komplizierte Beziehung zu Alkohol gesprochen und enthüllt, dass sie nach einer längeren Phase der Abstinenz einen Rückfall hatte. In einem neuen Instagram-Post, der eine Podcast-Episode mit der Autorin Holly Whitaker bewarb, gestand Chrissy am 15. Mai, dass Alkohol wieder Teil ihres Lebens ist. Sie erklärte, dass sie sich zutiefst bewusst sei, wie sehr sie andere enttäuschen könnte, aber auch, dass sie weiterhin an sich arbeite. Während ihr Ehemann, John Legend (46), sie mit dem Kommentar "Immer stolz auf dich" unterstützte, gab Chrissy zu, dass sie sich selbst nüchtern mehr mag und besser fühlt.

Chrissy begann ihre Reise zur Nüchternheit im Jahr 2021, unter anderem inspiriert von Holly Whitakers Buch "Quit Like a Woman", und erreichte ein Jahr Abstinenz. Doch das Leben ohne Alkohol stellte auch nach dieser beeindruckenden Leistung Herausforderungen dar. In ihrem Podcast "Self-Conscious" erzählte sie, dass ihr Verhältnis zum Trinken und ihre Herangehensweise an Rückschläge sich über die Zeit verbessert hätten. Sie erklärte, dass sie bewusster im Umgang mit Alkohol ist, auch wenn sie wisse, dass ihre Beziehung dazu niemals "normal" sein wird. Chrissy betonte auch, dass sie stolz auf ihren Weg sei – besonders darauf, inzwischen ohne Alkohol feiern zu können und sich bewusster an besondere Momente mit ihrer Familie zu erinnern.

Chrissy und ihr Ehemann John, mit dem sie vier Kinder hat, stehen oft im Rampenlicht. Chrissy teilt regelmäßig sehr persönliche Themen wie auch einst den Verlust eines Kindes – etwas, das viele ihrer Fans als mutig und inspirierend empfinden. Auch über ihre Erfahrungen mit Alkohol sprach sie schon immer offen und zeigt damit, dass selbst erfolgreiche Prominente nicht frei von alltäglichen Herausforderungen sind. Durch ihre Offenheit regt sie zum Nachdenken an, betont in ihrem Beitrag aber auch die Kraft von Zusammenhalt und gegenseitigem Beistand – und schließt mit den Worten: "Und an die nüchterne Community: Gott, ich bin immer noch so, so stolz auf euch."

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammys, Februar 2025

Instagram / Chrissy Teigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

