Chrissy Teigen teilt Foto von der Trauerfeier ihres Vaters

Chrissy Teigen (40) macht ihren Schmerz öffentlich: Auf Instagram hat das Model nun ein bewegendes Foto von der Trauerfeier für ihren verstorbenen Vater Ron Teigen Sr. geteilt. In der Aufnahme sitzt Chrissy in einer schwarzen Robe auf dem Boden neben dem geschmückten Holzsarg. Dabei wird sie von ihrem Ehemann John Legend (47) und der gemeinsamen Tochter Luna getröstet. Über dem Sarg, der mit zartrosa und violetten Blumenarrangements verziert ist, steht ein gerahmtes Foto von Ron. Er war nur wenige Tage vor seinem 74. Geburtstag unerwartet verstorben.

Bereits kurz nach dem Tod ihres Vaters hatte Chrissy einen emotionalen Post auf Instagram veröffentlicht, in dem sie ihre Erinnerungen an ihn teilte. "Gestern bin ich mit einem Vater aufgewacht und ohne einen schlafen gegangen", schrieb sie darin. Lange habe sie geglaubt, auf diesen Verlust vorbereitet zu sein, da ihr Vater schon immer ein "alter Vater" gewesen sei – doch die Intensität des Schmerzes habe sie letztlich überrascht. Ihren Beitrag schloss sie daraufhin mit einer direkten Botschaft an ihn ab: "Ich liebe dich so sehr. Ich werde jede Nacht mit dir sprechen. Danke, dass du so ein großartiger Vater warst."

Auch Chrissys Ehemann John meldete sich laut People Magazine unter dem Post zu Wort und wandte sich mit bewegenden Worten an seinen Schwiegervater: "Ich bin so froh, dass du so viel Zeit mit deinen Enkelkindern verbringen konntest. Ich habe es geliebt zu sehen, wie du vor Stolz über die wunderschöne Familie gestrahlt hast, die du mit erschaffen hast." Gerade in dieser schweren Zeit scheint die Familie im engsten Kreis zusammenzurücken und Halt beieinander zu finden.

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Getty Images Chrissy Teigen, Model

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Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen trauert mit ihrer Familie

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