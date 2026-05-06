Mit 40 und neuem Look: Chrissy Teigen im Gefühlschaos

Chrissy Teigen (40) hat auf Instagram offen über ihr Leben mit 40 Jahren gesprochen – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. In einem Post vom 29. April teilte die Moderatorin und Mutter ihre widersprüchlichen Gefühle in Bezug auf ihr neues Lebensjahrzehnt, das sie im November 2025 begann. Begleitet wurden ihre Worte von drei Fotos, auf denen sie ihren neuen Bob, ein buntes Kleid und rote Wildlederstiefeletten präsentiert. Zu sehen: ein neuer Look, der gut zu ihrer offenen Art passt.

"Ich liebe 40, aber ich hasse es, schweißgebadet aufzuwachen", schrieb sie laut dem Magazin People. "Aber ich liebe Taschen und mein neues Haar. Aber ich bin so müde. Aber ich liebe es, wieder etwas zu fühlen. Aber ich bin so müde. Meine Haut verändert sich. Meine Periode ist zurück. Ich fühle mich wie ein verrückter Mensch, aber ich liebe 40, ich tue es wirklich!!! Hilfe." Außerdem bat Chrissy ihre Follower in den Kommentaren, Erfahrungen zu Perimenopause und Menopause mit ihr zu teilen. Realitystar Heather Dubrow (57) meldete sich prompt zu Wort: "Nimm alles, was dir angeboten wird, und frag alle, was sie nehmen! Außerdem musst du ständig überwachen und anpassen, was du nimmst, weil sich dein Körper ständig verändert. War das jetzt hilfreich oder verwirrend?"

Bereits in der Vergangenheit war Chrissy immer wieder offen mit ihrem Aussehen und körperlichen Veränderungen umgegangen. Im Jahr 2024 erzählte sie in der Sendung "Watch What Happens Live with Andy Cohen" davon, ihre Brüste dreimal operiert zu haben: "Ich hatte eine Straffung, hab sie rein- und wieder rausgenommen. Ich mag sie nicht raus." Kurz darauf folgte ein weiterer Eingriff: eine Haaransatzabsenkung. Nach einem Foto mit verbundenem Gesicht aus dem Krankenhaus erklärte sie ihren Fans: "Ich habe vorne viel verloren durch Babys, und da oben ist es einfach sehr dünn." Mit ihrem Ehemann John Legend (47) hat Chrissy vier Kinder.

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Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer neuen Frisur

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Getty Images Chrissy Teigen, Mai 2025

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Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern